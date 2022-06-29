Александр Масляков вернется в КВН после перенесенного ковида
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Масляков вернется в КВН после перенесенного ковида

Александр Масляков вернется в КВН после перенесенного ковида

80-летний телеведущий Александр Масляков доказал, что возраст ему не помеха, и решил вернуться в "Клуб веселых и находчивых". Сын Александра рассказал агентству ТАСС, что отец будет продолжать вести шоу.

"Александр Васильевич действительно вернулся на сцену КВН", — говорит Масляков — младший. На официальном сайте шоу также появилась информация о новых играх.


Один выпуск он уже провел 24 июня. В числе жюри присутствовали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Валдис Пельш и Вадим Галыгин, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, шоумен Виктор Васильев.

Ранее Масляков сообщал, что не сможет вести шоу.

В соцсетях Клуба он признался, что заболел ковидом и, по крайней мере, первые несколько выпусков пройдут с другими ведущими, однако "не чужими" на этом проекте. Предполагалось, что игры будут вести Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и Андрей Бурковский, однако Масляков быстро пошел на поправку и сам предстанет перед зрителями.

К слову, Александр Масляков начал работу в программе почти 60 лет назад, в 1964 году, но позже проект закрыли. Клуб вернулся на телеэкраны в 1986, и тогда он снова стал его ведущим, что и продолжается по сей день. В 2019 году у него пытались забрать права на передачу, но ничего не вышло.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга
Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга
Александр Масляков вернется в КВН после перенесенного ковида
Александр Масляков вернется в КВН после перенесенного ковида
Шесть знаков зодиака в июле 2022 года получат хорошую прибыль
Шесть знаков зодиака в июле 2022 года получат хорошую прибыль
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень
За сутки в Иркутской области зафиксировали 80 новых случаев заболевания COVID-19
За сутки в Иркутской области зафиксировали 80 новых случаев
В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО
В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО
Пробная версия F1 22 доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
Пробная версия F1 22 доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
Гороскоп от Павла Глобы на 29 июня 2022 года: устройте романтический вечер с любимым человеком
Гороскоп от Павла Глобы на 29 июня 2022 года: устройте романтический
«Понял, кого потерял»: Моргенштерна и Дилару заметили в Чехии
«Понял, кого потерял»: Моргенштерна и Дилару заметили в Чехии
Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база
Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база
Очень смешной и безобидный розыгрыш от жён
Очень смешной и безобидный розыгрыш от жён
В России заявили о колоссальном давлении США и ЕС на западные компании
В России заявили о колоссальном давлении США и ЕС на западные компании

Топ на сегодня

«Фотографировать покойников допустимо»: священник о скандале с селфи на похоронах Юрия Шатунова
«Фотографировать покойников допустимо»: священник о скандале с селфи
На Теплых озерах в Иркутске утонул 13-летний мальчик
На Теплых озерах в Иркутске утонул 13-летний мальчик
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать, что у меня на душе»
Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать,
В России призвали наладить отношения с Финляндией
В России призвали наладить отношения с Финляндией

Еще по теме

Масляков вернется в КВН
Нагиев об увольнении Маслякова: «КВН будет продолжать жить»
Дмитрий Нагиев рассказал о своем участии в КВН
Масляков продолжит вести КВН после увольнения