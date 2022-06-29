Александр Масляков вернется в КВН после перенесенного ковида

Вадим Карасев

80-летний телеведущий Александр Масляков доказал, что возраст ему не помеха, и решил вернуться в "Клуб веселых и находчивых". Сын Александра рассказал агентству ТАСС, что отец будет продолжать вести шоу.

"Александр Васильевич действительно вернулся на сцену КВН", — говорит Масляков — младший. На официальном сайте шоу также появилась информация о новых играх.

Один выпуск он уже провел 24 июня. В числе жюри присутствовали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Валдис Пельш и Вадим Галыгин, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, шоумен Виктор Васильев.

Ранее Масляков сообщал, что не сможет вести шоу.

В соцсетях Клуба он признался, что заболел ковидом и, по крайней мере, первые несколько выпусков пройдут с другими ведущими, однако "не чужими" на этом проекте. Предполагалось, что игры будут вести Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и Андрей Бурковский, однако Масляков быстро пошел на поправку и сам предстанет перед зрителями.



К слову, Александр Масляков начал работу в программе почти 60 лет назад, в 1964 году, но позже проект закрыли. Клуб вернулся на телеэкраны в 1986, и тогда он снова стал его ведущим, что и продолжается по сей день. В 2019 году у него пытались забрать права на передачу, но ничего не вышло.