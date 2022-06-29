Алиханов сообщил о решении вопроса с лимитами по снабжению газом Калининграда

Вадим Карасев

Губернатор Алиханов сообщил, что вопрос с лимитами по снабжению газом Калининграда решен

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о решении вопроса с дополнительными лимитами по снабжению региона газом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Как отметил Алиханов, «Газпром» должен дополнительно увеличить объемы поставок газа в регион по ранее согласованному списку приоритетных проектов. «Это решит проблему сейчас, в моменте», — добавил он.

Ранее хорватский журналист Антун Роша допустил, что Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в регион. По мнению журналиста, Литва хочет преподнести происходящее как исполнение санкций Европейского союза (ЕС), однако в глазах Москвы это выглядит антироссийским шагом.

В Калининградскую область газ из России поступает через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград мощностью в 2,5 миллиарда кубометров в год.