Алла Пугачева решила стать иждивенкой

Подруга певицы Аллы Пугачевой заявила, что Максим Галкин решает в семье все. Кира Прошутинская дружит с Аллой Борисовной с детства. Телеведущая видела разных мужчин рядом с Примадонной, но уверена, что больше всего ей подходит нынешний супруг Максим Галкин, который заботится о ней, как никто другой. Прошутинская часто гостила у подруги в знаменитом замке в деревне Грязь. Продюсер наблюдала пару в домашней обстановке. Она замечала, с каким трепетом к Пугачевой относится Галкин и как его за это обожает Алла. «Я видела, как привязана Алла к Максиму. Я видела, что он стал главным смыслом ее жизни, взрослел, становился значительным», — делится ведущая. Примадонна всегда проявляла себя как сильная женщина, которая не нуждалась ни в чьей поддержке и построила невероятную карьеру только своими силами. Но, встретив Максима и доверившись ему, она изменилась и позволила ему стать лидером в отношениях. «Знаешь, у меня впервые защита появилась, — сказала Алла. — Все время делаю вид, что ничего не понимаю. Теперь Макс за меня все решает. Так хорошо быть иждивенкой!» — вспоминает слова приятельницы 76-летняя Прошутинская.Кира Александровна призналась, что даже «по-хорошему завидовала» 73-летней артистке. «Хорошо, что он у нее есть. Именно рядом с ним она преодолела многие комплексы из юности. Поборола стеснение, зажатость. Я думаю, он много дал ей как женщине, — он сделал ее счастливой», — убеждена она. Алла Борисовна делилась с Кирой, что много сил ей придают и дети, ради которых она держит себя в тонусе. «Больше всего я боюсь немощи! Детей нужно поднять. Потому стараюсь лечиться, хожу. Нужно пройти четыре тысячи шагов в день. Вот смотри». Она показала мне в телефоне результаты — отчеты о шагах, то есть я могла убедиться в ее спортивных достижениях», — отмечает Прошутинская. Телезвезда также затронула тему отъезда Пугачевой вместе с семьей в Израиль, из-за которого ее зачастую попрекают. Она подтвердила, что певица ни за что не оставит родину и обязательно приедет обратно. «Я хочу, чтобы все знали: Алла Борисовна вернется к сентябрю! Я знаю это точно», — заявила она «МК».