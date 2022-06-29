Американского музыканта Трэвиса Баркера госпитализировали

Вадим Карасев

Барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера госпитализировали из-за проблем со здоровьем

Американский музыкант и барабанщик панк-коллектива Blink-182 Трэвис Баркер попал больницу. Об этом сообщает TMZ.

Причины госпитализации не уточняются. В каком состоянии сейчас находится Трэвис также неизвестно.

Баркер был доставлен в медицинский центр Лос-Анджелеса после обращения к врачам из-за проблем со здоровьем утром 28 июня. Музыканта сопровождала его супруга Кортни Кардашьян.

Перед госпитализацией Трэвис опубликовал в своем Twitter пост с коротким сообщением «Боже, спаси меня».

Ранее стало известно о том, что рэпера Lil Tjay госпитализировали после перестрелки в ресторане.