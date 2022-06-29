Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни

Актриса Анастасия Мельникова призналась, что серьезно больна. Последние месяцы все обсуждают внешность артистки, которая заметно набрала вес. Ранее поклонники думали, что это случилось после коронавируса, но ситуация оказалась куда более серьезной. 52-летняя звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» впервые сообщила о том, что сражается с серьезным недугом. Подробностей знаменитость не раскрыла, отметив лишь, что ситуация сложная. «Пятый год борюсь с тяжелой болезнью. Говорить в деталях не стану, с детства запомнила слова мамы: «Деньги, здоровье и личная жизнь — темы, которые не обсуждаются». Но я не собираюсь сдаваться», — заявила петербургская звезда.Прокомментировала актриса и слухи о лишнем весе. По словам Мельниковой, ее форма действительно далека от идеала. «Да, возможно, мое нынешнее состояние — не лучший пример того, как должна выглядеть женщина после 50. Но, несмотря на обстоятельства, перед операцией я даже сделала маникюр. После того как отошла от наркоза, выглядела очень патриотично — белый гипс, синие пальцы, ярко красный лак. Что касается веса — иногда лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа», — резюмирует Анастасия «Панорама ТВ». Судя по всему, актрисе периодически требуется не только прием дорогостоящих препаратов, но и регулярные обследования. Одно из хирургических вмешательств чуть было не лишило ее возможности ходить. «После операции я какое-то время передвигалась на инвалидной коляске. Господи, сколько я всего успевала! Увидела у Андрея Федорцова ретро-альбомы и после операции решила сделать свой. Заполнила первые сто! Знаете, какая у меня была первая трагедия? Я научилась варить кофе сидя, но достать кофейную чашку с верхней не могла. Пришлось довольствоваться чайной», — сетует Мельникова. Помогла пройти все испытания дочь Маша. Девушка уже сделала первые шаги на актерском поприще и сейчас готовится к новым проектам.