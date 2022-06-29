Анастасию Удальцову зарегистрировали депутатом Госдумы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом Госдумы члена совета организации «Левый фронт» Анастасию Удальцову, получившую ранее освободившийся мандат экс-депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом со ссылкой на документ ЦИК сообщает ТАСС.

О намерении передать мандат Рашкина Удальцовой в начале июня сообщил руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. По его словам, в партии считают, что Удальцова победила в одномандатном округе в Москве на прошедших выборах, но дистанционное голосование «ее отрезало».

«Зарегистрировать депутата Госдумы восьмого созыва Удальцову Анастасию Олеговну. Выдать зарегистрированному депутату Госдумы восьмого созыва удостоверение об избрании», — говорится в постановлении Центризбиркома.



