Анастасию Удальцову зарегистрировали депутатом Госдумы
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Анастасию Удальцову зарегистрировали депутатом Госдумы

Анастасию Удальцову зарегистрировали депутатом Госдумы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом Госдумы члена совета организации «Левый фронт» Анастасию Удальцову, получившую ранее освободившийся мандат экс-депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом со ссылкой на документ ЦИК сообщает ТАСС.

О намерении передать мандат Рашкина Удальцовой в начале июня сообщил руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. По его словам, в партии считают, что Удальцова победила в одномандатном округе в Москве на прошедших выборах, но дистанционное голосование «ее отрезало». 

«Зарегистрировать депутата Госдумы восьмого созыва Удальцову Анастасию Олеговну. Выдать зарегистрированному депутату Госдумы восьмого созыва удостоверение об избрании», — говорится в постановлении Центризбиркома.


 

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По материалам: pnp.ru

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