Антон Яковлев стал художественным руководителем театра имени Гоголя

Вадим Карасев

Департамент культуры Москвы утвердил худрука театра Гоголя и худсовет Современника

Несколько столичных учреждений культуры сменят руководителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы

Художественными руководителями театра Гоголя в Москве станет Антон Яковлев, в «Школе современной пьесы» — Дмитрий Астрахан, а за творческую часть в «Современнике» вместо Виктора Рыжакова будет отвечать худсовет.

Директором театра имени Гоголя стал Александр Бочарников, ранее возглавлявший Новосибирскую государственную филармонию и работавший в театре Сатиры под началом Александра Ширвиндта. На должность директора «Современника» назначен Юрий Кравец.

Отмечается, что новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений.

6 мая сообщалось, что новым художественным руководителем Театра Маяковского стал 38-летний режиссер Егор Перегудов. Предложение о назначении Перегудова на пост руководителя поступило от труппы театра. «Егор Перегудов является продолжателем традиций русского психологического театра, близких Московскому академическому театру имени Владимира Маяковского», — заявил артист Игорь Костолевский. Актер также добавил, что назначение режиссера на пост худрука театра станет примером «преемственности и связи поколений».