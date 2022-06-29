Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем грозит для Близнецов новолуние

Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз на 29,06,22. ЗАКЛАДЫВАЕМ НАМЕРЕНИЯ Завтра 29 июня нас ожидает Новолуние в знаке Близнецов. 🌑Новолуние – отличное время, чтобы переосмыслить прошлый опыт и заложить намерения на будущий период. Не забывайте, что само Новолуние обычно вызывает эмоциональное напряжение, могут участиться конфликты и недопонимание. Поэтому в этот день лучше не планировать ничего важного. Отложите важные встречи, переговоры и значимые покупки на другой день. 🌲🌳🌿В Новолуние выделите время, чтобы заземлиться. Проведите время на природе, возле водоема, в парке. Побудьте наедине с собой. 🧘‍♀️Проведите практики ментального очищения и наполнения энергией. Для этого воспользуйтесь дыханием. Сделайте самый глубокий вдох из возможных, задержав дыхание по максимуму. При этом всё ваше внимание пусть будет сконцентрировано именно на длительности задержки. Затем совершите самый медленный выдох, на какой только способны. При этом, выпуская мысленно в землю весь свой негативный опыт, мысли, обиды, токсичные эмоции. После чего повторите это упражнение ещё дважды, увеличивая длительность задержки. 🧹Уборка дома тоже полезная психологическая практика в день Новолуния. Если не хватает времени на весь ваш дом, то наведите порядок в небольшом месте – на рабочем столе, тумбочке или в шкафу. Ощущение выполненного дела подарит вам чувство легкости и освобождения✅ 👆Помните, что сейчас Марс очень активен. Вы можете заметить, что на фоне Новолуния некоторые люди станут более агрессивными, а может и вам самим захочется выплеснуть на ком-то свои эмоции. Будьте в гармонии с собой. Старайтесь держать свои чувства под контролем в этот день.😤 https://vk.com/larisaandersen