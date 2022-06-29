BlockFi получила лицензию в штате Айова
Криптолендинговая платформа BlockFi получила лицензию на оказание финансовых услуг в штате Айова (США).
We're excited to announce that we’ve received our Money Services License in Iowa.— BlockFi (@BlockFi) June 28, 2022
Iowa residents can now trade stablecoins on our platform and instantly transfer funds via ACH. pic.twitter.com/sNEFIlCeWY
«Теперь жители Айовы могут торговать стейблкоинами на нашей платформе и мгновенно переводить средства через ACH», — говорится в сообщении.
14 июня местный регулятор оштрафовал BlockFi на сумму более $943 000 за нарушение законодательства. По мнению властей, платформа «предлагала и продавала ценные бумаги в Айове, которые не были зарегистрированы или разрешены к продаже», а также не имела лицензию брокер-дилера или агента.
До этого фирма уже сталкивалась с регуляторными проблемами на уровне штатов. Претензии к ней появились у надзорных ведомств Нью-Джерси, Алабамы и Вермонта.
В ноябре 2021 года СМИ сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении BlockFi. Позднее стало известно, что компания урегулировала конфликт с SEC и надзорными органами на уровне штатов, согласившись выплатить $100 млн штрафов.
Напомним, 21 июня BlockFi подписала с криптовалютной биржей FTX протокол о намерениях касательно получения возобновляемой кредитной линии на $250 млн.
По некоторым данным, контрольным пакетом акций платформы заинтересовалась Morgan Creek Digital.
В начале июня СМИ сообщили, что BlockFi готовится закрыть новый раунд финансирования при оценке в $1 млрд вместо планируемых ранее $5 млрд. В том же месяце CEO компании Зак Принс анонсировал сокращение персонала примерно на 20%.