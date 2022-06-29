BlockFi получила лицензию в штате Айова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

BlockFi получила лицензию в штате Айова

BlockFi получила лицензию в штате Айова


Криптолендинговая платформа BlockFi получила лицензию на оказание финансовых услуг в штате Айова (США).



«Теперь жители Айовы могут торговать стейблкоинами на нашей платформе и мгновенно переводить средства через ACH», — говорится в сообщении.


14 июня местный регулятор оштрафовал BlockFi на сумму более $943 000 за нарушение законодательства. По мнению властей, платформа «предлагала и продавала ценные бумаги в Айове, которые не были зарегистрированы или разрешены к продаже», а также не имела лицензию брокер-дилера или агента.


До этого фирма уже сталкивалась с регуляторными проблемами на уровне штатов. Претензии к ней появились у надзорных ведомств Нью-Джерси, Алабамы и Вермонта.


В ноябре 2021 года СМИ сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении BlockFi. Позднее стало известно, что компания урегулировала конфликт с SEC и надзорными органами на уровне штатов, согласившись выплатить $100 млн штрафов.


Напомним, 21 июня BlockFi подписала с криптовалютной биржей FTX протокол о намерениях касательно получения возобновляемой кредитной линии на $250 млн.


По некоторым данным, контрольным пакетом акций платформы заинтересовалась Morgan Creek Digital.


В начале июня СМИ сообщили, что BlockFi готовится закрыть новый раунд финансирования при оценке в $1 млрд вместо планируемых ранее $5 млрд. В том же месяце CEO компании Зак Принс анонсировал сокращение персонала примерно на 20%.

# Экономика blockfi, регулирование, сша, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО
США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО
BlockFi получила лицензию в штате Айова
BlockFi получила лицензию в штате Айова
Глава Якутии пообщался с ранеными в городе Кировский на Донбассе
Глава Якутии пообщался с ранеными в городе Кировский на Донбассе
В Казани пройдет Международный строительный чемпионат
В Казани пройдет Международный строительный чемпионат
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
Владимир Пресняков рассказал об издевательствах над сыном
Владимир Пресняков рассказал об издевательствах над сыном
Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях
Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях
На Аллу Пугачеву готовится компромат
На Аллу Пугачеву готовится компромат
Звезды и их забавные "двойники" (15 фото)
Звезды и их забавные "двойники" (15 фото)
TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»
TikTok разблокировал страницу «Sputnik Беларусь»
Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине
Военнослужащий из Иркутска Сергей Золотухин погиб на Украине

Топ на сегодня

Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения поставок в ФРГ
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против воли народа
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против

Еще по теме

СМИ узнали о планах FTX приобрести долю в BlockFi
Bloomberg: SEC инициировала расследование в отношении BlockFi
BlockFi подала заявку на запуск спотового биткоин-ETF
FTX предоставит BlockFi возобновляемый кредит на $250 млн