BlockFi получила лицензию в штате Айова

Криптолендинговая платформа BlockFi получила лицензию на оказание финансовых услуг в штате Айова (США).

We're excited to announce that we’ve received our Money Services License in Iowa.



Iowa residents can now trade stablecoins on our platform and instantly transfer funds via ACH. pic.twitter.com/sNEFIlCeWY — BlockFi (@BlockFi) June 28, 2022

«Теперь жители Айовы могут торговать стейблкоинами на нашей платформе и мгновенно переводить средства через ACH», — говорится в сообщении.

14 июня местный регулятор оштрафовал BlockFi на сумму более $943 000 за нарушение законодательства. По мнению властей, платформа «предлагала и продавала ценные бумаги в Айове, которые не были зарегистрированы или разрешены к продаже», а также не имела лицензию брокер-дилера или агента.

До этого фирма уже сталкивалась с регуляторными проблемами на уровне штатов. Претензии к ней появились у надзорных ведомств Нью-Джерси, Алабамы и Вермонта.

В ноябре 2021 года СМИ сообщили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении BlockFi. Позднее стало известно, что компания урегулировала конфликт с SEC и надзорными органами на уровне штатов, согласившись выплатить $100 млн штрафов.

Напомним, 21 июня BlockFi подписала с криптовалютной биржей FTX протокол о намерениях касательно получения возобновляемой кредитной линии на $250 млн.

По некоторым данным, контрольным пакетом акций платформы заинтересовалась Morgan Creek Digital.

В начале июня СМИ сообщили, что BlockFi готовится закрыть новый раунд финансирования при оценке в $1 млрд вместо планируемых ранее $5 млрд. В том же месяце CEO компании Зак Принс анонсировал сокращение персонала примерно на 20%.