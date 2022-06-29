Бойфренд Иды Галич: «Я лишился работы, остался без денег. Доходов вообще нет»
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Бойфренд Иды Галич: «Я лишился работы, остался без денег. Доходов вообще нет»

Бойфренд Иды Галич: «Я лишился работы, остался без денег. Доходов вообще нет»

Последние полгода Иде Галич активно приписывают роман с блогером Стасом Круглицким. Пара официально не подтверждает домыслы, но и не опровергает. Более того, пародист краснеет и смущается, когда отвечает на вопросы о ведущей.


35-летний Стас Круглицкий признался, что его девушка не хочет афишировать отношения, чтобы не привлекать лишнее внимание. При этом блогер и телезвезда, не скрываясь, появляются вместе на светских мероприятиях. Так или иначе поклонники ждут официального заявления парочки.

Если же о личном пародист говорить не хочет, то о проблемах с финансами рассказал. Оказалось, Стас практически остался без средств к существованию.

«Я лишился работы, остался без денег... новых денег. Доходов сейчас почти нет, живу на то, что заработал ранее. Есть, конечно, приходы от косметики (у меня свой бренд), но это не те деньги, на которые можно жить на том уровне, к которому привык. Пока могу позволить себе комфортную жизнь, а что будет дальше — не знаю. Надо что-то придумывать», — заявил Стас в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

О предыдущих отношениях блогера ничего неизвестно. Как отметил сам Стас, до встречи с нынешней избранницей он даже не задумывался о семье и детях.

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Ида Галич тем временем воспитывает сына Леона от Алана Басиева. С мужем ведущая развелась прошлой весной на мирной ноте. К слову, 32-летняя брюнетка до сих пор не называет причины, по которым разошлась с супругом. «Финансы и распад нашего союза никак не связаны. Я могу позволить себе просто любить человека», — отмечала Иды, опровергая, что ушла от отца своего ребенка из-за низкого дохода.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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