Болеющая раком Анастасия Заворотнюк попала в базу должников судебных приставов
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Болеющая раком Анастасия Заворотнюк попала в базу должников судебных приставов

Болеющая раком Анастасия Заворотнюк попала в базу должников судебных приставовБолеющая раком головного мозга Заворотнюк попала в базу должников судебных приставов

51-летняя российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк, которая три года борется с раком головного мозга, попала в базу должников судебных приставов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» накопила долг по налогам в размере 136 тысяч рублей. 41 тысяча из этой суммы уже направлена судебным приставам, которые могут в любой момент взыскать ее с карты артистки или арестовать имущество Заворотнюк. 95 тысяч актриса обязана оплатить Федеральной налоговой службе.

Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году. Представители звезды отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время артистка проходит курс лечения вне больницы.

В январе этого года дочь актрисы Анна Заворотнюк рассказала о «страшной болезни» своей матери. Девушка поведала, что семья артистки держится, как может, а также назвала родительницу воином.

Ранее у сестры Жанны Фриске обнаружили рак груди.


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# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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