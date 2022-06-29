CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку

Поставщик оборудования и услуг для майнинга биткоина Compass Mining объявил об отставке CEO Уитта Гиббса и финансового директора Джоди Фишер.

"Through this restructuring, the company is wholly focused on regaining the goodwill of our stakeholders and the community, as well as delivering on our mission of providing best-in-class service for miners of all sizes."https://t.co/wWcTcz8m9y — Compass Mining 🧭 (@compass_mining) June 28, 2022

«Compass Mining был создан, чтобы сделать майнинг простым и доступным. Мы признаем, что имели место многочисленные неудачи и разочарования, которые отвлекали от этой цели», — говорится в сообщении.

Представители поставщика подчеркнули, что реструктуризация позволит Compass Mining «полностью сосредоточиться» на выполнении «миссии по предоставлению лучших в своем классе услуг для майнеров».

Совет директоров назначил временными сопрезидентами и генеральными директорами CTO Пола Госкера и главу отдела майнинга Томаса Хеллера.

Ранее хостинг-провайдер Dynamics Mining расторг соглашение с Compass Mining из-за неоплаченных счетов по объекту в штате Мэн.

Согласно CoinDesk, 24 июня поставщик закрыл канал в Discord. По мнению некоторых пользователей, на этот шаг Compass Mining пошел, чтобы помешать им делиться информацией и жалобами.

Занимавший на тот момент пост СEO Гиббс сообщил изданию, что у компании «были проблемы с общением со своей клиентурой», и решение по Discord направлено на улучшение рабочего процесса.

«Многие вещи очень плохо управляются и выполняются, из-за чего у людей создается впечатление, что они сомнительные», — заявил в разговоре с CoinDesk экс-сотрудник Compass Mining, пожелавший сохранить анонимность.

В 2021 году Гиббс сообщил, что JPMorgan Chase закрыл счета компании. По его словам, это не повлияло на дальнейшую работу.

В сентябре поставщик запустил решение для майнинга первой криптовалюты на дому.

Напомним, в апреле 2022 года Compass Mining начала поиск покупателей на размещенное в РФ оборудование после санкций США, наложенных на BitRiver.