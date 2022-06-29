CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку
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CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку

CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку


Поставщик оборудования и услуг для майнинга биткоина Compass Mining объявил об отставке CEO Уитта Гиббса и финансового директора Джоди Фишер.



«Compass Mining был создан, чтобы сделать майнинг простым и доступным. Мы признаем, что имели место многочисленные неудачи и разочарования, которые отвлекали от этой цели», — говорится в сообщении.


Представители поставщика подчеркнули, что реструктуризация позволит Compass Mining «полностью сосредоточиться» на выполнении «миссии по предоставлению лучших в своем классе услуг для майнеров».


Совет директоров назначил временными сопрезидентами и генеральными директорами CTO Пола Госкера и главу отдела майнинга Томаса Хеллера.


Ранее хостинг-провайдер Dynamics Mining расторг соглашение с Compass Mining из-за неоплаченных счетов по объекту в штате Мэн.


Согласно CoinDesk, 24 июня поставщик закрыл канал в Discord. По мнению некоторых пользователей, на этот шаг Compass Mining пошел, чтобы помешать им делиться информацией и жалобами.



Занимавший на тот момент пост СEO Гиббс сообщил изданию, что у компании «были проблемы с общением со своей клиентурой», и решение по Discord направлено на улучшение рабочего процесса.


«Многие вещи очень плохо управляются и выполняются, из-за чего у людей создается впечатление, что они сомнительные», — заявил в разговоре с CoinDesk экс-сотрудник Compass Mining, пожелавший сохранить анонимность.


В 2021 году Гиббс сообщил, что JPMorgan Chase закрыл счета компании. По его словам, это не повлияло на дальнейшую работу.


В сентябре поставщик запустил решение для майнинга первой криптовалюты на дому.


Напомним, в апреле 2022 года Compass Mining начала поиск покупателей на размещенное в РФ оборудование после санкций США, наложенных на BitRiver.

# Экономика compass, бизнес, новости
По материалам: ForkLog

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