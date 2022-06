CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку

Поставщик оборудования и услуг для майнинга биткоина Compass Mining объявил об отставке CEO Уитта Гиббса и финансового директора Джоди Фишер.

"Through this restructuring, the company is wholly focused on regaining the goodwill of our stakeholders and the community, as well as delivering on our mission of providing best-in-class service for miners of all sizes."https://t.co/wWcTcz8m9y