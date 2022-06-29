Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база
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Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база

Что изменится для автолюбителей летом: штрафы, ОСАГО и новая база

Летом в силу вступает ряд нововведений, касающихся российских автомобилистов: некоторые уже станут актуальны с 1 июля, по отдельным уже принята вся необходимая нормативная база, какие-то уже заработали в ряде регионов, а в других еще нет. Ruposters разобрался в наиболее актуальных и важных изменениях на дорогах этим летом.

Онлайн-база данных о водителях и нарушителях

Уже в июле в РФ станет доступна база данных, позволяющая работодателям и сервисам каршеринга в упрощенном порядке получать данные о водителях, а что самое важное - о злостных нарушителях ПДД. Об онлайн-базе "Витрина данных ГИБДД" говорится в приказе МВД, опубликованном на официальном портале правовой информации.


База, однако, заработает не полностью, раздел с более подробной информацией о водителях станет доступен еще не скоро, а по состоянию на конец июня 2022 года готов только план мероприятий по внедрению этой системы. База поможет компаниям, которые нанимают водителей такси, и операторам каршеринга избегать злостных нарушителей.

ОСАГО подорожает на 26% для нарушителей правил

Банк России выступил с инициативой значительно расширить диапазон базового тарифа ОСАГО из-за подорожания запчастей вследствие санкций. Так, Центробанк предложил "расширить" коридор базовой ставки на 26% в сторону удорожания и в сторону удешевления соответственно: поскольку обсуждение проекта закончилось 28 июня, принятие нововведения должно выйти на финальную стадию уже в ближайшее время.

В регуляторе утверждают: детали, наиболее часто ломающиеся в ходе аварий, подорожали примерно на 28,7%, поэтому цены на них уже обновлены в существующих справочниках для расчета по ОСАГО.

"В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных", — заявили в Центробанке РФ.

Представители страховых компаний уверены, что подобные изменения станут причиной роста цен в среднем на 10% для всех автомобилистов. Об этом в интервью порталу "Autonews.ru" сообщил глава проекта разработки и развития продуктов по автострахованию фирмы "Абсолют Страхование" Алексей Тюрников.

"Обновленный коридор ставок ЦБ даст возможность кому-то продавать дешевле, кому-то — дороже, но сложившаяся экономическая ситуация, скорее всего, приведет к подорожанию ОСАГО для большинства водителей", — сказал он.

Чаще штрафуют за нарушение ПДД

Как пишет портал "Autonews.ru", за последнее время увеличилось количество дорожных камер в России, способных распознать непристегнутые ремни безопасности и телефоны в руках автомобилистов. Так, на федеральных трассах в Ставрополье установят дополнительные комплексы фиксации нарушений новейшего образца. В данный момент в области функционируют 236 комплексов – они фиксируют как превышение скорости и выезд на "встречку", так и проезд на красный сигнал светофора.


В столице, в свою очередь, стало больше камер, распознающих непристегнутые ремни и разговоры по телефону за рулем. В 2020-м году их было восемь, в начале 2022-го – более 360, а к маю текущего года установлено около 450 камер наблюдения. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения Москвы. Действуют они качественно – фиксируют нарушения быстро и быстро же оформляют.

"Родственница съездила на дачу и за один проезд трижды умудрилась попасть на камеры фиксации с непристегнутым ремнем безопасности. Интервал фото — 13:45, 14:38 и 14:45. Проспект Вернадского и Калужское шоссе. Качество фотофиксации умопомрачительное", — пишет проштрафившийся водитель в соцсетях.

Водительские права вместо ИНН, СНИЛС и полиса ОМС

С 29 июня организации, проводящие операции с деньгами или имуществом, смогут определять личность клиентов согласно их водительским правам. С этого дня вступают в силы поправки в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принятые Государственной думой год назад.

Так, данные удостоверения личности все еще остаются основным средством идентификации, однако в дополнение к паспортным данным автомобилисты получат возможность указывать номер прав вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС.

Использовать права с этой среды можно в качестве дополнительного идентификатора с целью получения потребительского займа до 15 тыс. рублей, выигрыша в лотерее до 100 тыс. рублей, а также при заключении некоторых видов договоров страхования. Кроме того, согласно поправкам, российские автомобилисты смогут без идентификации личности оплачивать КАСКО и ОСАГО на сумму до 40 тыс. рублей вместо ранее установленных 15 тысяч.

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По материалам: uposters.ru

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