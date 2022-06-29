Что можно попросить у полной Луны в июле 2022 года

Полнолуние в июле 2022 года наступит 13 числа. В это время можно загадывать желания, просить счастья и удачи. Данная фаза Луны способна отразиться на будущем, а также повлиять на удачу.

Что можно попросить в полнолуние 13 июля 2022 года у ночного светила

Полнолуние 13 июля одно из самых сильных в летние месяцы. Благодаря ему люди могут попросить у Луны счастье и удачу. Благодаря своей энергетике, можно проводить различные ритуалы, которые позволяют привлечь не только финансовую стабильность, но и любовь.

Люди могут попросить у Луны здоровья, семейного благополучия, а также материального достатка. В этот период можно проводить ритуалы для воплощения самой заветной мечты.





Луна будет обладать магическими способностями. Считается, что именно летом ночное светило очень сильное, особенно во время полной фазы. Это дает возможность людям загадать желания, которые обязательно воплотятся в реальность.

Обряды на любовь и богатство в полнолуние

Перед тем как проводить обряды, необходимо настроить свои мысли на позитив. Это положительно повлияет на будущее. Желательно выключить мобильный телефон, чтобы никто не тревожил. Диск Луны должен быть хорошо виден. Лишь тогда стоит проводить обряд и просить помощи у ночного светила.

Если вы решили провести ритуал на исполнение желания, обязательно стоит привести в порядок свои мысли. Как только Луна появится на небе, ставят на подоконник красную свечу. Данный оттенок положительно влияет на будущее и успех, помогает людям воплотить мечты в реальность и решить проблемы, заставляет человека совершенно по-другому посмотреть на мир и свою жизнь.

Итак, свечу нужно зажечь и произнести такие слова.

«Луна, Луна, дай силы и огня, как загорается свеча, прошу прощения у тебя. Пускай не знают люди несчастья, у всех будет удача и везение. Прошу, подари мне здоровье, душа пускай не знает горя, вокруг будут счастливые люди, пускай они все зло позабудут».

Обязательно слова должны касаться не только своей личной жизни, но и окружающих людей. Это поможет привлечь силу Луны, заставит её работать на человека, который решил попросить у неё исполнения заветной мечты.

Ритуал на привлечение любви и семейного благополучия. Советуют взять свою счастливую фотографию и приложить к окну, чтобы ночное светило падало сквозь стекло на нее:

«Прошу, Луна, подари мне силы, пошли любовь, успех. Пускай уходят все ненастья, в отношениях будет много счастья».





Если человек хочет привлечь в свою жизнь деньги или попросить материальное благополучие, нужно взять самую большую купюру и положить её на подоконник:

«Пусть денег будет много не только у меня, пускай не знает недостатка и неудачи вся моя семья».

Деньги оставляют на подоконнике, а человек идёт спать. Во время проведения обряда нужно верить в то, что это обязательно произойдёт.