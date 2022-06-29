Что нужно знать о "паспорте болельщика"

Вадим Карасев

В России вступили в силу изменения в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Документ вводит новый порядок посещения спортивных соревнований. Для этого вводится Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России.

Что такое паспорт болельщика и как его оформить



Карта болельщика будет выпускаться в электронном виде на сайте Госуслуг. Заявление на ее получение также можно будет подать в МФЦ.

С лета 2022 года карта болельщика (Fan ID) будет действовать в пяти городах: Сочи, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород. Паспорт болельщика (Fan ID) можно будет получить в МФЦ и в специальных центрах выдачи карт зрителей. Для этого с 4 июля 2022 года на Госуслугах появится возможность оформить карту. Для заявления потребуется заполнить анкету.

Безопасность

В Минспорте рассказали, что паспорт болельщика позволит быстрее проходить на стадион. При этом в документ будут вноситься правонарушения, совершаемые на стадионе, потому если хулиганить, его можно потерять.

"Система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках", – добавили в ведомстве.

На каких спортивных мероприятиях будет действовать Fan ID

Полный перечь мероприятий будет определен позднее. На данный момент речь идет только о клубах РПЛ. Сообщалось, что в первой половине сезона карты болельщика будут обязательны для посещения матчей на пяти аренах. Речь идет о стадионах "Екатеринбург Арена", "Нижний Новгород", "Ростов Арена", "Солидарность Самара Арена" и "Фишт", где играют "Урал", "Пари Нижний Новгород", "Ростов", "Крылья Советов" и "Сочи" соответственно. Все эти стадионы принимали матчи чемпионата мира 2018 года, где использовалась система Fan ID.

По какой причине могут отказать в оформлении Fan ID



Отказать в оформлении Fan ID или приостановить действие могут при наличии данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ, и данных о намерении совершить такие противоправные деяния. Если в отношении болельщика вступило в законную силу решение суда об административном запрете на посещение мест проведения соревнований, — до истечения срока административного запрета. Отказ в оформлении паспорта болельщика может быть обжалован в судебном порядке.



Можно ли передать свой билет на матч другому?

Такое возможно, но придётся поколдовать на сайте Госуслуг. Если болельщик не может посетить матч, то он может передать свой билет через личный кабинет: для этого нужно указать или номер Fan ID другого человека, или его номер телефона, или адрес электронной почты.

Позиция Минспорта

Карта болельщика не заменяет, а совершенствует существующую систему обеспечения безопасности на стадионах, создаёт новый стандарт допуска на соревнования. Билеты на матчи в настоящее время обезличены, и этим пользуются граждане, которым проход на стадион или другой спортивный объект запрещён по решению суда. Кроме того, сейчас персональные данные болельщиков хранятся в системах разных клубов, а при введении электронной карты болельщика все данные будут храниться в системе Госуслуг, будут унифицированы и защищены.

Мнение о цифровой карте болельщика

Сенатор Константин Долгов положительно оценил введения паспорта болельщика.

"Считаю, что идея абсолютно правильная, потому что она позволяет обеспечить спокойствие и безопасность миллионов болельщиков, которые приходят в том числе с детьми и семьями поболеть на матчи", — отметил он.



Также сенатор считает, что данная инициатива одновременно отсекает дебоширов и отъявленных хулиганов, которые могли бы создавать угрозы жизни и здоровью обычных болельщиков.

"Идея абсолютно правильная. Одобряя закон в Совете Федерации, мы обращали внимание на важность детальной проработки процедур получения цифровой карты болельщика, чтобы не было никаких проблем ущемления интересов самих болельщиков, и чтобы не создавать дополнительных трудностей гражданам", — заявил Долгов.