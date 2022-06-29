CoinFLEX направила основателю Bitcoin.com Роджеру Веру уведомление о дефолте
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CoinFLEX направила основателю Bitcoin.com Роджеру Веру уведомление о дефолте

CoinFLEX направила основателю Bitcoin.com Роджеру Веру уведомление о дефолте


Основатель Bitcoin.com Роджер Вер задолжал платформе криптовалютных деривативов CoinFLEX $47 млн. Последняя направила «Биткоин-Иисусу» уведомление о невыполнении обязательств, сообщил глава компании Марк Лэмб.



«Роджер Вер задолжал CoinFLEX $47 млн в USDC. Мы заключили с ним письменный договор, обезывающий его лично обеспечивать любой отрицательный капитал на счете CoinFLEX и регулярно пополнять маржу. Он не выполнил условия соглашения, и мы направили ему уведомление о дефолте», — написал Лэмб.


Ранее платформа анонсировала токен Recovery Value USD (rvUSD). Компания заявила, что с его помощью рассчитывает привлечь $47 млн для погашения задолженности «состоятельного» частного клиента и возобновления вывода средств. 


27 июня Лэмб рассказал, что у компании возникли проблемы из-за «давнего» клиента, которому выдали займ на уникальных условиях. По его позиции отсутствует ликвидационная цена — взамен он предоставляет платформе ликвидность. Однако на фоне кризиса его позиция стала убыточной.


По всей видимости, этим человеком был Вер. Последний отрицает причастность к долговой позиции.


«Он отрицает, что долг относится к нему, поэтому мы посчитали необходимым разъяснить общественности, что да — позиция на 100% относится к его счету. Роджер Вер гражданин ЕС, который, по нашему мнению, обладает значительными активами в США, Великобритании и других соответствующих юрисдикциях», — сказал Лэмб. 


Глава CoinFLEX также подчеркнул, что платформа не имеет долговых обязательств перед Вером, а его заявления являются «вопиющей ложью». 


Незадолго до высказывания Лэмба основатель Bitcoin.com опубликовал твит, в котором заявил об отсутствии долга перед контрагентом.



«Распространяются слухи о том, что я допустил дефолт по долгу перед контрагентом. Это ложная информация. У меня не только нет долга перед этим контрагентом, но он и сам должен мне значительную сумму денег. Сейчас я добиваюсь возврата своих средств», — написал Вер.


Напомним, криптовалютный брокер Voyager Digital направил хедж-фонду Three Arrows Capital уведомление о невыполнении обязательств из-за неуплаты кредита.

# Экономика coinflex, роджер вер, новости
По материалам: ForkLog

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