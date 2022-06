CoinFLEX направила основателю Bitcoin.com Роджеру Веру уведомление о дефолте

Основатель Bitcoin.com Роджер Вер задолжал платформе криптовалютных деривативов CoinFLEX $47 млн. Последняя направила «Биткоин-Иисусу» уведомление о невыполнении обязательств, сообщил глава компании Марк Лэмб.

Roger Ver owes CoinFLEX $47 Million USDC. We have a written contract with him obligating him to personally guarantee any negative equity on his CoinFLEX account and top up margin regularly. He has been in default of this agreement and we have served a notice of default.

«Роджер Вер задолжал CoinFLEX $47 млн в USDC. Мы заключили с ним письменный договор, обезывающий его лично обеспечивать любой отрицательный капитал на счете CoinFLEX и регулярно пополнять маржу. Он не выполнил условия соглашения, и мы направили ему уведомление о дефолте», — написал Лэмб.

Ранее платформа анонсировала токен Recovery Value USD (rvUSD). Компания заявила, что с его помощью рассчитывает привлечь $47 млн для погашения задолженности «состоятельного» частного клиента и возобновления вывода средств.

27 июня Лэмб рассказал, что у компании возникли проблемы из-за «давнего» клиента, которому выдали займ на уникальных условиях. По его позиции отсутствует ликвидационная цена — взамен он предоставляет платформе ликвидность. Однако на фоне кризиса его позиция стала убыточной.

По всей видимости, этим человеком был Вер. Последний отрицает причастность к долговой позиции.

«Он отрицает, что долг относится к нему, поэтому мы посчитали необходимым разъяснить общественности, что да — позиция на 100% относится к его счету. Роджер Вер гражданин ЕС, который, по нашему мнению, обладает значительными активами в США, Великобритании и других соответствующих юрисдикциях», — сказал Лэмб.

Глава CoinFLEX также подчеркнул, что платформа не имеет долговых обязательств перед Вером, а его заявления являются «вопиющей ложью».

Незадолго до высказывания Лэмба основатель Bitcoin.com опубликовал твит, в котором заявил об отсутствии долга перед контрагентом.

Recently some rumors have been

spreading that I have defaulted on a

debt to a counter-party. These rumors

are false. Not only do I not have a debt

to this counter-party, but this counter-

party owes me a substantial sum of

money, and I am currently seeking the

return of my funds.