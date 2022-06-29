Димаш Адилет расстался с Соней Солманидиной, победившей в «Холостяке»

Димаш Адилет сообщил фанатам, что он расстался с Соней Солманидиной и сейчас открыт для новых отношений.





В финале девятого сезона шоу «Холостяк» Димаш Адилет долго не мог определиться с выбором, а свое решение принял буквально в последний момент. Его выбором стала Соня Солманидина. Со слов самого Димаша, он не мог решить, кого выбрать, и даже думал вообще никого не выбирать, но все-таки остановил свой выбор на Соне.

Фанаты шоу были в восторге. Все думали, что образовалась идеальна пара, но, как это часто бывает в жизни, все пошло не так. Отношения довольно быстро закончились.





Первые подозрения закрались, когда оказалось, что Димаш совсем не упоминает Соню в своем блоге. На вопросы поклонников, почему так, он тоже не отвечал.

Точку во всем этом поставило видео, попавшее в сеть. На одном из мероприятий у Димаша спросили, есть ли у него девушка. На это Адилет ответил, что у него никого нет, и его сердце свободно.

Во всей этой истории больше всего расстроились фанаты. Они считали Димаша и Соню хорошей парой. В сети все чаще появляются реплики: «Почему расстались?», «Что между ними произошло?» и другие подобные вопросы. Другие говорят, что не надо искать любовь там, где её нет.