Дизайнер показал, как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали средневековые художники
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Дизайнер показал, как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали средневековые художники

Дизайнер показал, как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали средневековые художники

Живопись Средневековья давно стала мемом в интернете. Сегодня мы познакомим вас с серией работ дизайнера Ильи Сталлоне, который решил объединить прошлое и будущее, переосмысливая логотипы известных брендов в стиле работ средневековых художников. В проект попали приложения для знакомств, банки, бренды одежды и многое другое.

Tinder

Логотип приложения для романтических знакомств очевидно вдохновлён картиной Густава Климта «Поцелуй».

Spotify

Тинькофф

Сейчас все ленты новостей пестрят записями о банке «Тинькофф» и его новых правилах. Илья Сталлоне не прошёл мимо и отразил это в логотипе.

Mercedes-Benz

KFC

Фейсбук*

Ralph Lauren

Java


Rolex

Adidas

Предыдущую часть средневековых логотипов вы можете найти здесь.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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