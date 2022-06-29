Дизайнер показал, как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали средневековые художники
Живопись Средневековья давно стала мемом в интернете. Сегодня мы познакомим вас с серией работ дизайнера Ильи Сталлоне, который решил объединить прошлое и будущее, переосмысливая логотипы известных брендов в стиле работ средневековых художников. В проект попали приложения для знакомств, банки, бренды одежды и многое другое.
Tinder
Логотип приложения для романтических знакомств очевидно вдохновлён картиной Густава Климта «Поцелуй».
Spotify
Тинькофф
Сейчас все ленты новостей пестрят записями о банке «Тинькофф» и его новых правилах. Илья Сталлоне не прошёл мимо и отразил это в логотипе.
Mercedes-Benz
KFC
Фейсбук*
Ralph Lauren
Java
Rolex
Adidas
Предыдущую часть средневековых логотипов вы можете найти здесь.
* деятельность организаций на территории РФ запрещена.