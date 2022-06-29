Дизайнер показал, как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали средневековые художники

Живопись Средневековья давно стала мемом в интернете. Сегодня мы познакомим вас с серией работ дизайнера Ильи Сталлоне, который решил объединить прошлое и будущее, переосмысливая логотипы известных брендов в стиле работ средневековых художников. В проект попали приложения для знакомств, банки, бренды одежды и многое другое.

Tinder

Логотип приложения для романтических знакомств очевидно вдохновлён картиной Густава Климта «Поцелуй».

Spotify

Тинькофф

Сейчас все ленты новостей пестрят записями о банке «Тинькофф» и его новых правилах. Илья Сталлоне не прошёл мимо и отразил это в логотипе.

Mercedes-Benz

KFC

Фейсбук*

Ralph Lauren

Java



Rolex

Adidas

Предыдущую часть средневековых логотипов вы можете найти здесь.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.