Дизайнерша из США создаёт любопытные вещи, превращая в одежду то, что одеждой быть не может

Если вы откроете шкаф американской дизайнерши Николь Маклафлин, то неслабо удивитесь и, вероятно, даже почешете голову, так как девушка носит довольно специфическую одежду. Вам точно покажется странным, из чего она сделана. Жительница Нью-Йорка известна своим оригинальным использованием предметов быта не по назначению.

В её руках косметические принадлежности, спортивный инвентарь и даже еда превращаются в нечто, что можно надеть. Продукция, к сожалению или к счастью, не продаётся, зато носится самой Николь. На то, как она выглядит в таком гардеробе, мы и посмотрим.

Тапок свежего дыхания

Буханка свежеиспечённой шапки

За развлечениями Николь, между прочим, наблюдает 794 тысячи человек. Именно столько человек подписано на её соцсети.

Цитрусовая обувь

Жилетка из вафель

Как вы понимаете, чаще всего одежда-еда состоит не из настоящих продуктов, а из стилизованных под еду материалов. Только тсс.

Цитрусовое зрение

Жилетка из конфет

Теннисчатка

Мячовок

Оптический соус

Десяток яиц

Если вам нравится такое творчество, то вам наверняка захочется посетить сайт Николь Маклафлин, где можно найти ещё много подобных аксессуаров.

До и после того, как вы положите свою новую жилетку в микроволновку

Влажные салфетки

Освежающее алоэ в ушах

Маникюр — швейцарский нож

Бонус: не хотите ли вы затеять макаронный ремонт?

Раз вы заинтересовались таким контентом, то, вероятно, ас повеселит наша подборка со странными костюмами из кино. Там реально умора!