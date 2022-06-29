Дмитрий Тарасов находится на грани развода
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Дмитрий Тарасов находится на грани развода

Дмитрий Тарасов находится на грани развода
Футболист Дмитрий Тарасов подтвердил, что у него проблемы с женой. В конце весны в СМИ попали слухи о том, что в семейной жизни Дмитрия Тарасова назрел серьезный кризис. Якобы за идеальной картинкой в Сети футболист скрывает серьезные проблемы в браке. На волне этих слухов его жена Анастасия Костенко внезапно уехала с тремя детьми к своим родителям. После нескольких недель модель вернулась домой. Как бы Костенко ни уверяла, что уехала в родной город ради встречи с пожилыми родственниками, её срочный отъезд выглядел подозрительно. Многие предполагали, что на самом деле она крупно поругалась с мужем. На это указывал и тот факт, что Тарасов вскоре резко перестал делиться с фанатами подробностями личной жизни.
Только накануне Дмитрий признался, что действительно находился в сложной ситуации. Он не стал вдаваться в подробности, но сказал, что его молчание было связано с проблемами в семье. «Я возвращаюсь в соцсети. Мне надо было отдохнуть, переосмыслить, как жить или не жить дальше. Все связано с личными проблемами в семье. Но все решится. Может быть, расскажу вам об этом, а может, и не буду. Идем дальше»,— поделился Дмитрий. Он пообещал, что после перезагрузки будет подходить ко всему с холодной головой. «Просто надо работать со своей головой и мышлением», — сказал Тарасов. Напомним, что Костенко в данный момент находится с младшим ребенком в больнице. Заболевшему 7-месячному Алексею поставили диагноз «парагрипп» с гнойным отитом и ларингитом. Накануне модель поделилась серией фото из госпиталя, где ей предстоит провести еще несколько дней.
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

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