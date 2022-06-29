Дом-2 интересует Кутузову гораздо больше, чем собственные дети

Вадим Карасев

Ульяна и Александр Кутузовы продолжают выяснять свои непростые отношения под прицелами камер Дом-2. Многие телезрители обратили внимание на тот факт, что Ульяна, которая стремится стать звездой в социальных сетях, гораздо сильнее интересуется оценками и конкурсами, нежели собственными сыновьями. Её детьми на проекте занимается то бывший муж, то другие участники, а это о многом говорит.Зря некоторые фанаты телешоу сравнивали Александра Кутузова с Ильёй Яббаровым. Он действительно является заботливым отцом и даже не забыл привести своим детям подарки после возвращения с выходного дня. Он действительно следит за ними и умеет ухаживать.Интересно, правы ли фанаты телестройки, которые уверены, что все проблемы этого семейства связаны прежде всего с тем, что Ульяна Кутузова буквально не умеет обращаться с собственными детьми. А может быть таким образом всё семейство Кутузовых стремится попросту провести время со своими малышами под прицелами телекамер? Как обстоят дела на самом деле и к чему приведёт сложившаяся ситуация?