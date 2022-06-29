Древнейшие четки, найденные в Великобритании, оказались сделаны из позвонков лосося
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Древнейшие четки, найденные в Великобритании, оказались сделаны из позвонков лосося

Древнейшие четки, найденные в Великобритании, оказались сделаны из позвонков лосося

Самые ранние четки, когда-либо найденные в Великобритании, были обнаружены в могиле на острове Линдисфарн недалеко от побережья Нортумберленда. Они были изготовлены из позвонков лосося в VIII или IX веке.

Остров Линдисфарн был знаменитым религиозным центром Англии в раннем средневековье. В 635 году ирландский миссионер святой Айдан со своими учениками крестил королевство Нортумбрия. Монастырь на острове был основан в VII веке королем Нортумбрии Освальдом. Именно этот монастырь стал целью первого набега викингов на Британию в 793 году. С тех пор викинги неоднократно возвращались, и в 875 году монахи покинули остров, взяв с собой изысканные «Линдисфарнские Евангелия» — книгу, переписанную и иллюстрированную монахом Эадфритом в начале VIII века. В 1082 году монастырь на острове был вновь открыт и просуществовал до уничтожения монастырей Англии королем Генрихом VIII в 1530-х. Генрих приказал разобрать монастырь и сложить из камней замок для охраны границы с Шотландией.

В 2014 году археолог Даремского университета доктор Дэвид Петтс в партнерстве с краудсорсинговым порталом DigVentures собрал средства на археологическое исследование участка, нацеленное на поиски остатков монастыря англосаксонской эпохи. С тех пор на этом месте продолжаются раскопки, финансируемые за счет краудфандинга.

Место раскопок на Линдисфарне. Фото: DigVentures

Четки были найдены во время сезона раскопок 2021 года в погребении, оказавшись единственным артефактом в могиле. Они находились на шее взрослого мужчины, вероятно, одного из членов монашеской общины. Видовую принадлежность костей установила зооархеолог Марина Чорро Гинер (Marina Chorro Giner). Отверстия в позвонках, через которые проходит спинной мозг, были расширены либо во время изготовления ожерелья, либо с течением времени, когда кости изнашивались в ходе использования. Рыба была одним из древнейших символов христианства, что делало рыбьи кости подходящим материалом для изготовления монашеских четок. К тому же этот материал был всегда в изобилии доступен местным монахам.

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По материалам: polit.ru

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