Джулия Робертс и Джордж Клуни играют бывших супругов в фильме "Билет в рай": первый трейлер
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Джулия Робертс и Джордж Клуни играют бывших супругов в фильме "Билет в рай": первый трейлер

Джулия Робертс и Джордж Клуни играют бывших супругов в фильме "Билет в рай": первый трейлер

В сети появился первый трейлер романтической комедии "Билет в рай" с Джулией Робертс и Джорджем Клуни в главных ролях.

Звезды играют бывших супругов, которые терпеть не могут друг друга, но вынуждены объединиться ради дочери: та скоропалительно решает выйти замуж за человека, которого едва знает, и бросить успешную карьеру. Родители летят на Бали, чтобы расстроить свадьбу и не дать дочери совершить те же ошибки, которые, как им кажется, когда-то совершили они сами. Разумеется, на Бали героев ждет множество приключений — от столкновения с дельфином до вечеринки в баре, — которые помогут им пересмотреть свои отношения.


Режиссером фильма выступил Ол Паркер — автор ромкомов "Представь нас вместе" и "Mamma Mia! 2". Мировая премьера фильма запланирована на октябрь 2022 года.

Ранее Джулия Робертс и Джордж Клуни рассказывали, как рады были снова поработать вместе: актеры знакомы много лет, дружат семьями и неоднократно вместе снимались ("Признания опасного человека", "Одиннадцать друзей Оушена", "Финансовый монстр").


Джулия Робертс и Джордж Клуни в фильме "Билет в рай"



Сплетник
# Шоу-бизнес Кино
По материалам: spletnik.ru

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Джулия Робертс и Джордж Клуни играют бывших супругов в фильме "Билет в рай": первый трейлер
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