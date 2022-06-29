Если бы логотипы известных компаний рисовали средневековые художники (9 фото)

Вадим Карасев

У средневековых художников был уникальный и харизматичный стиль в живописи. Он, к слову, давно перекочевал в мемы и стал очень популярен. Дизайнера Ильи Сталлоне решил пофантазировать и представить, как выглядели логотипы известных компаний рисовали средневековые художники. В итоге у него получилась забавная и оригинальная серия иллюстраций. Давайте поглядим.TinderSpotifyТинькоффMercedes-BenzKFCRalph LaurenJavaRolexAdidas