Если бы логотипы известных компаний рисовали средневековые художники (9 фото)
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Если бы логотипы известных компаний рисовали средневековые художники (9 фото)

TinderУ средневековых художников был уникальный и харизматичный стиль в живописи. Он, к слову, давно перекочевал в мемы и стал очень популярен. Дизайнера Ильи Сталлоне решил пофантазировать и представить, как выглядели логотипы известных компаний рисовали средневековые художники. В итоге у него получилась забавная и оригинальная серия иллюстраций. Давайте поглядим.

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По материалам: триникси

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