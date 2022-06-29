Фестиваль русской оперы пройдёт в Иркутской области с 3 по 17 июля

Иркутская филармония и архитектурно-этнографический музей «Тальцы» организуют Фестиваль русской оперы с 3 по 17 июля. Об этом сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции 28 июня.

Мероприятие откроет выступление Губернаторского симфонического оркестра 3 июля в зале Иркутской филармонии. 9 и 10 июля на сцене Илимского острога в Тальцах впервые представят одноактные оперы Н.А. Римского-Корсакова «Кощей Бессмертный» и «Моцарт и Сальери», а 16 и 17 июля состоится «Царская невеста». Все три оперы поставила режиссёр Наталья Печерская. Сценографом проекта является заслуженный деятель искусств России Александр Плинт.

Первый фестиваль прошёл в 2019 году, следующие два года его отменяли из-за эпидемиологической ситуации. По словам министра культуры и архивов Иркутской области Олеси Полуниной, мероприятие показало себя перспективным, потому ожидаются гости со всей страны.

По словам директора Иркутской областной филармонии Ирины Касьяновой, около 100 костюмов были сделаны вручную, а также декорации, которые несмотря на свою громоздкость получились мобильными для транспортировки в музей под открытым небом. В операх будут принимать участие Губернаторский симфонический оркестр и Камерный хор, 11 солистов из разных городов России, а также Белоруссии и Сербии.

Перед мероприятием в Тальцах отремонтирована сцена, расширена парковка. В дни фестиваля на территории музея будет работать несколько кафе.