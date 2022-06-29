Генпрокуратуру попросили проверить вырвавшего у журналиста телефон чиновника
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Генпрокуратуру попросили проверить вырвавшего у журналиста телефон чиновника

Генпрокуратуру попросили проверить вырвавшего у журналиста телефон чиновникаДепутат попросил прокуратуру проверить действия чиновника, вырвавшего телефон у журналиста

Комитет Госдумы по информационной политике попросил Генпрокуратуру проверить действия ростовского чиновника, который вырвал из рук журналиста телефон во время встречи с местными жителями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета Александр Хинштейн.

«Комитет ГД по информполитике берет эту ситуацию под контроль. Направляем обращение в Генпрокуратуру о проверке действий ростовских чиновников — в том числе по признакам статьи 144 УК РФ: воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», — написал Хинштейн. Депутат также добавил, что чиновник вместо извинений «обвинил журналистов во всех смертных грехах».

О том, что первый заместитель главы администрации Кировского района Ростова-на-Дону Ашот Мноян вырвал телефон из рук журналиста во время встречи с жителями, стало известно утром 29 июня. Журналист местного издания снимал встречу чиновников с горожанами, проходившую рядом с поврежденным при сносе аварийного здания домом. Жители сами пригласили корреспондента для освещения встречи.

В феврале Хинштейн разработал законопроект, согласно которому чиновники будут обязаны завести официальные страницы в соцсетях для информирования населения о своей работе. По словам парламентария, появление представителей власти в соцсетях позволит гражданам решать появившиеся проблемы с меньшими затратами времени и сил.

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По материалам: lenta.ru

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