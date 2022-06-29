Глава Якутии пообщался с ранеными в городе Кировский на Донбассе
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Глава Якутии пообщался с ранеными в городе Кировский на Донбассе

Глава Якутии пообщался с ранеными в городе Кировский на Донбассе

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе визита в город Кировский Донецкой народной республики навестил военнослужащих, раненых в ходе спецоперации.

"Настрой у ребят боевой. Поговорили, пожелал им скорейшего выздоровления. Больница старая, нет соответствующего оборудования, но это не мешает врачам и персоналу работать на совесть, вносить свой вклад в общее дело. Мы поддерживаем наших военнослужащих не только добрым словом, но и делом – будем оказывать помощь в работе больницы. Пообщался с жителями Кировского. Они передают всем якутянам слова искренней благодарности за поддержку в столь нелегкое для них время", –сказал Николаев.


Он также передал от имени жителей Якутии руководителю администрации города Кировское Сергею Ермакову ключи от спецтехники на базе КамАЗ.

"Именно от наличия такой техники зависят восстановление жилищно-коммунальной инфраструктуры и комфорт горожан. Уверен, что наш вклад в общее дело поможет в кратчайшие сроки вернуть город к нормальной жизни", – добавил Николаев.

Накануне между Якутией и Кировским было подписано соглашение о сотрудничестве и будет помогать в восстановлении инфраструктуры города.

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По материалам: uposters.ru

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