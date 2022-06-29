Глава Xbox Game Studios уверен, что в Bethesda нет кранчей

Вадим Карасев





Последние годы активно обсуждается проблема кранчей в игровой индустрии — ситуации, когда для выпуска игры в срок разработчикам приходится буквально жить на работе, при этом, зачастую, без дополнительной оплаты. Кранчи возникают во многих студиях, как в больших, так и в маленьких. Зачастую они связаны с позицией издательства, которое стремится выпустить игру в назначенный срок, из-за чего разработчикам приходится перерабатывать.

Руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути прокомментировал недавно опубликованную в Kotaku статью о хаосе и кранчах в студии Bethesda во время разработки Fallout 76. Бути выразил уверенность, что еще несколько лет назад кранчи были нормой, но сейчас к ним другое отношение, и в Bethesda их нет: