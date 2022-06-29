Глава Xbox Game Studios уверен, что в Bethesda нет кранчей
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Глава Xbox Game Studios уверен, что в Bethesda нет кранчей

Глава Xbox Game Studios уверен, что в Bethesda нет кранчей


Последние годы активно обсуждается проблема кранчей в игровой индустрии — ситуации, когда для выпуска игры в срок разработчикам приходится буквально жить на работе, при этом, зачастую, без дополнительной оплаты. Кранчи возникают во многих студиях, как в больших, так и в маленьких. Зачастую они связаны с позицией издательства, которое стремится выпустить игру в назначенный срок, из-за чего разработчикам приходится перерабатывать.

Руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути прокомментировал недавно опубликованную в Kotaku статью о хаосе и кранчах в студии Bethesda во время разработки Fallout 76. Бути выразил уверенность, что еще несколько лет назад кранчи были нормой, но сейчас к ним другое отношение, и в Bethesda их нет:

Проблема таких статей в том, что они смотрят в прошлое, иногда довольно далеко. Культура кранча была еще 10 лет назад, но немного несправедливо приписывать ее конкретной студии. Это было просто частью индустрии. Я не оправдывают это, я просто говорю, что это было частью индустрии. В начале своей карьеры я буквально спал под своим столом. И мы считали, что это даже почетно.

Из разговоров с руководством Bethesda я знаю, что сейчас у нас нет ситуации, когда людям приходится кранчить. Я уверен в этом.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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