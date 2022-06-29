Гороскоп от Павла Глобы на 29 июня 2022 года: устройте романтический вечер с любимым человеком

29 июня 2022 года посвятить время любимому человеку, семье, отдыху и общению советует астролог Павел Глоба. Романтический вечер пойдет на пользу отношениям. В течение дня вероятны приятные сюрпризы и удачные совпадения. Это позволит изменить жизнь к лучшему.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вряд ли в течение дня будут возникать какие-то трудности, проблемы или преграды. А вот мелкие недоразумения вполне вероятны. Однако решить их не составит никакого труда. У Овнов могут быть небольшие недопонимания с членами семьи, что немного расстроит. Но затем все решится самым лучим образом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В начале дня Тельцам придется несколько поволноваться. Далеко не все пойдет по плану. Могут быть споры с окружающими, что еще больше огорчит. Люди, которые обычно поддерживали, внезапно начнут критиковать. Однако не стоит расстраиваться по этому поводу и принимать все близко к сердцу. А во второй половине дня стоит выйти на прогулку по свежему воздуху.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Начало дня – самый удачный период для обсуждения наиболее важных вопросов. В конечном счете удастся без проблем решить текущие задачи. Могут состояться новые приятные знакомства. Но затем станет не легко находить общий язык с окружающими. А вечером вероятны мелкие бытовые трудности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Утром у Раков появится отличная возможность отдохнуть и расслабиться. Можно, как вариант, заняться полезными делами. А некоторых Раков ждут приятные подарки со стороны близких людей. О проблемах в этот день лучше не думать. А планы на будущее вполне можно строить.

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Лев (23 июля — 22 августа)

Даже если утром возникнут мелкие неприятности, они никак не расстроят Львов и не заставят их опустить руки. Этот период весьма подходит для того, чтобы пойти прогуляться по свежему воздуху или порадовать себя шопингом. А вторая половина дня окажется куда интереснее. Вероятны приятные сюрпризы со стороны второй половинки.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Не стоит вступать в споры утром. Не подходит этот период дня для важных вопросов и решения каких-то сложных задач. Зато у Дев появится возможность отдохнуть и расслабиться, и упускать ее не стоит. Удастся также помириться с тем, с кем ранее были споры по тем или иным вопросам. Также полезно будет сменить обстановку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День Весов ждет плодотворный и позволит многого добиться. Знакомые не откажутся помочь, если обратиться к ним. Также могут быть денежные поступления. Они позволят сделать себе и близким подарки, при чем весьма дорогие и качественные. Также в этот день Весам вполне можно заняться косметическими процедурами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День весьма подходит для общения. Не составит труда договориться со своими союзниками о совместных действиях. А затем поступят хорошие новости, которые касаются конкретно Скорпионов. Вполне можно начать какое-то новое дело. При чем удастся быстро в нем разобраться.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День отлично подходит для личных и деловых встреч. Особенно приятно пройдут первые. Если состоятся новые знакомства, то удастся провозвести хорошее первое впечатление без труда. Также вероятны ближе к вечеру денежные поступления. Хотя они будут скромными, все равно поднимут настроение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги склоны в этот день просто летать в облаках и строить иллюзии, вместо того, чтобы оценить реально ситуацию. Даже к мелочам стоит быть в этот день более внимательным. Всю поступающую информацию лучше перепроверять несколько раз.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Хотя день окажется беспокойным и Водолеи вполне вероятно поссорятся с окружающими, настроение им никто не испортит при этом. Могут быть как успешные сделки, так и удачные покупки. А вечер подходит для отдыха с любимым человеком.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Полностью волнений не удастся избежать, однако в целом день не столь плох. Дружеские и семейные встречи поднимут настроение. Удастся решить давние бытовые проблемы. А вечером рекомендуется провести романтическое свидание с любимым человеком.