«Хочу, чтобы она жила!»: сестра Натальи Фриске лечится от рака в Турции и просит о помощи
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«Хочу, чтобы она жила!»: сестра Натальи Фриске лечится от рака в Турции и просит о помощи

«Хочу, чтобы она жила!»: сестра Натальи Фриске лечится от рака в Турции и просит о помощи

Семья Жанны Фриске вновь столкнулась с несчастьем. Двоюродная сестра покойной звезды Татьяна переживает рецидив онкологического заболевания. Наталья Фриске просит общественность помочь родственнице.

Наталья не может сдержать эмоций, когда говорит о мучениях двоюродной сестры. Татьяна Гончаренко однажды уже поборола рак, но он вернулся. «К сожалению, у нее случился рецидив. И не просто рецидив, а с метастазами в позвоночник и печень. Мы ищем любые способы помочь: как финансовые, так и организационные. Хотим привезти ее в Россию, сейчас узнаем все нюансы. Если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль», — говорила 36-летняя Наталья.

Но на днях Фриске сообщила, что планы изменились. «Друзья мои, Таня сейчас проходит лечение в Турции. Диагноз страшный, но шанс есть! Очень прошу о помощи неравнодушных людей. Совместными силами ведем сбор средств. Этим занимается специальный фонд. Пожалуйста, прочитайте все внимательно. Комментарии я отключаю, так как знаю, что именно сейчас посыплется в мою сторону, но мне наплевать, я хочу, чтобы моя сестра жила! Заранее благодарю неравнодушных», — заявила она.

Вся семья Гончаренко буквально кричит от горя, всеми силами желая спасти молодую женщину. Владимир Фриске, чуть не плача, говорил о своей боли журналистам.

«Эта девочка — моя племянница, дочь единственной сестры. Она тоже умерла от рака в 2011 году, а через год раком заболела и Таня. Жанночка ей помогала, связалась с Кобзоном — и ее начала лечить женщина, которая лечила его. Таню вытащили... 11 лет у нее была ремиссия. И вот ни с того ни с сего пошел рецидив, четвертая стадия, метастазы. Она кричит: «Я хочу жить». И есть проблема с перемещением, она сейчас в Одессе. Сказали, что ей срочно нужна большая доза химиотерапии, чтобы остановить метастазы», — ранее говорил Владимир Борисович.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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