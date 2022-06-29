Художник изобразил героев «Гарри Поттера» так, если бы сам Тим Бёртон взялся снимать их в своём мультфильме

Многие знают и любят вселенную Гарри Поттера. Поэтому совершенно неудивительно такое огромное количество фанатских работ в виде различных иллюстраций, фанфиков и другого вида творчества на тему любимого фэнтезийного мира. К примеру, художник Андрей Тарусов представил персонажей Гарри Поттера так, если бы сам Тим Бёртон взялся снимать мультфильм по знаменитым книгам. Получилось более чем атмосферно!

Беллатриса Лестрейндж

Сириус Блэк

Добби

Полумна Лавгуд

Рисунки рисунками, но согласитесь, всегда интересно взглянуть как же сложилась жизнь реальных людей, которым посчастливилось участвовать в этом легендарном проекте. Собственно, об этом мы рассказываем вот в этом посте.

Рон Уизли

Северус Снегг

Драко Малфойй

Кстати, а вы помните кто на каком факультете учился? Так, так, Гарри Поттера и его ближайших соратников исключаем! Давайте-ка проверим, получится ли у вас вспомнить факультеты остальных героев!

Рубеус Хагрид

Гермиона Грейнджер

Альбус Дамблдор

Лорд Волан-де-Морт

Гарри Поттер и Букля

А вот тут вы можете посмотреть, как выглядели бы в реальной жизни герои поттерианы согласно книжному описанию.