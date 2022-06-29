Игорь Кобзев обсудил вопросы нацполитики с представителями администрации президента
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Игорь Кобзев обсудил вопросы нацполитики с представителями администрации президента

Игорь Кобзев обсудил вопросы нацполитики с представителями администрации президента

28 июня заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили на встрече вопросы этноконфессиональных и межнациональных отношений, ход реализации Стратегии государственной национальной политики РФ и подготовку специалистов для этой сферы.

Встреча предшествовала началу семинара-совещания «О практике и задачах субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Он 28 июня проходит в Иркутске. Документ определяет приоритеты, цели, принципы, задачи, основные направления национальной политики страны, а также инструменты и механизмы ее реализации.

В декабре 2021 года приняли план реализации стратегии в 2022-2025 годах. С учетом этого органы власти проводят работу по корректировке региональных программ и планов мероприятий.

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По материалам: irk

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