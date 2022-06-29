Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины

Илья Резник отказался от звания народного артиста УкраиныПоэт Илья Резник решил отказаться от звания народного артиста Украины

Советский и российский поэт-песенник Илья Резник решил отказаться от звания народного артиста Украины. Об этом он сообщил News.ru.

84-летний артист рассказал, что звание было присвоено ему в 2013 году. «4 апреля 2012 года, в свой день рождения, я давал огромный пятичасовой концерт во дворце "Украина", на котором присутствовал [тогдашний президент Украины] Виктор Янукович. И именно законно избранный президент Украины присвоил мне на следующий год, в 2013-м, в честь моего юбилея звание народного артиста Украины», — поведал Резник.

Позднее, по словам поэта, в стране произошел «фашистский переворот», из-за которого он начал просить организаторов концертов не называть его народным артистом Украины.

«Я стал просить убрать эту информацию отовсюду. Да, в "Википедии" написано, что я народный артист Украины. Но от такой Украины, какая она сегодня, мне точно никакого звания не нужно», — пояснил Резник.

Ранее стало известно о намерении российского актера театра и кино Сергея Гармаша принять участие в восстановлении театра в Херсоне, на сцене которого он начинал свою карьеру.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

На Петербургском Международном молодежном юридическом форуме обсудили вопросы цифрового права
На Петербургском Международном молодежном юридическом форуме обсудили
Не везет в любви: три несчастливых женских имени
Не везет в любви: три несчастливых женских имени
Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины
Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины
США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО
США отказались контактировать с Россией по поводу изменений в НАТО
BlockFi получила лицензию в штате Айова
BlockFi получила лицензию в штате Айова
Глава Якутии пообщался с ранеными в городе Кировский на Донбассе
Глава Якутии пообщался с ранеными в городе Кировский на Донбассе
В Казани пройдет Международный строительный чемпионат
В Казани пройдет Международный строительный чемпионат
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Анастасия Мельникова рассказала о своей тяжелой болезни
Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
Наследство Юрия Шатунова может достаться внебрачным детям
Владимир Пресняков рассказал об издевательствах над сыном
Владимир Пресняков рассказал об издевательствах над сыном
Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях
Владимир Вдовиченков рассказал о своих детях
На Аллу Пугачеву готовится компромат
На Аллу Пугачеву готовится компромат

Топ на сегодня

Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и Херд и своих отношениях с Крисом Мартином
Дакота Джонсон снялась в фотосессии и дала интервью: о суде Деппа и
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в откровенной одежде и возмутила фанатов
"Все ее трусы увидели": вдова Шатунова пришла на похороны в
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело кремировали
Церемония прощания с Шатуновым прошла в закрытом режиме: тело
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения поставок в ФРГ
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против воли народа
Захарова заявила о разрушении Болгарией отношений с Россией против

Еще по теме

Путин: Быть народным артистом Украины ничуть не хуже, чем быть народным России
Когда все дома с Тимуром Кизяковым - Илья Резник (28.01.2018)
Порошенко присвоил семь почетных званий «заслуженный журналист Украины»
Поклонники Дмитрия Марьянова выступили за присвоение ему звания народного артиста