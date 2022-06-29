Иркутские паралимпийцы будут участвовать в играх в Сочи осенью

В Сочи со 2 по 9 октября 2022 года пройдут игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В них планируют принять участие 850 спортсменов из России, Белоруссии, Армении и Туркменистана. Игры пройдут на спортивных объектах Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг-Спорт», спортивного комплекса «Юность» и одного из гостиничных комплексов, сообщают организаторы.

Вице-премьер добавил, что для подготовки к Играм сборной команды России задействовано четыре федеральных тренировочных центра Минспорта России. Все они предусматривают возможность тренировок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и оснащены необходимой инфраструктурой и спортивным инвентарём. В программе будет девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол спортсменов с церебральным параличом, шашки и шахматы.

Паралимпийский комитет России взаимодействует с национальными паралимпийскими комитетами дружественных стран, чтобы соревнования получились конкурентными и представительными. Спортсменов из других стран — ШОС, БРИКС И СНГ также приглашают участвовать в соревнованиях.