Иркутские паралимпийцы будут участвовать в играх в Сочи осенью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иркутские паралимпийцы будут участвовать в играх в Сочи осенью

Иркутские паралимпийцы будут участвовать в играх в Сочи осенью

В Сочи со 2 по 9 октября 2022 года пройдут игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В них планируют принять участие 850 спортсменов из России, Белоруссии, Армении и Туркменистана. Игры пройдут на спортивных объектах Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг-Спорт», спортивного комплекса «Юность» и одного из гостиничных комплексов, сообщают организаторы.

Вице-премьер добавил, что для подготовки к Играм сборной команды России задействовано четыре федеральных тренировочных центра Минспорта России. Все они предусматривают возможность тренировок спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и оснащены необходимой инфраструктурой и спортивным инвентарём. В программе будет девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол спортсменов с церебральным параличом, шашки и шахматы.

Паралимпийский комитет России взаимодействует с национальными паралимпийскими комитетами дружественных стран, чтобы соревнования получились конкурентными и представительными. Спортсменов из других стран — ШОС, БРИКС И СНГ также приглашают участвовать в соревнованиях.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Очень смешной и безобидный розыгрыш от жён
Очень смешной и безобидный розыгрыш от жён
В России заявили о колоссальном давлении США и ЕС на западные компании
В России заявили о колоссальном давлении США и ЕС на западные компании
Россиянам назвали способ придумать надежный пароль
Россиянам назвали способ придумать надежный пароль
Иркутские паралимпийцы будут участвовать в играх в Сочи осенью
Иркутские паралимпийцы будут участвовать в играх в Сочи осенью
В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне криптозимы
В Bank of America отметили интерес инвесторов к индустрии на фоне
«Какие изменения ждет закон о бухучете?»
«Какие изменения ждет закон о бухучете?»
Return to Monkey Island не будет доступна на Xbox в день релиза
Return to Monkey Island не будет доступна на Xbox в день релиза
Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО
Западных чиновников шокировало русское блюдо на саммите НАТО
Восемь епархий Русской Православной Церкви приняли мощи преподобного Сергия Радонежского
Восемь епархий Русской Православной Церкви приняли мощи преподобного
Начались суды между женами градского
Начались суды между женами градского
Мария Абашова с задором комментирует балет
Мария Абашова с задором комментирует балет
Что можно попросить у полной Луны в июле 2022 года
Что можно попросить у полной Луны в июле 2022 года

Топ на сегодня

Мужчина купил мороженое и обнаружил в нем неприятную находку
Мужчина купил мороженое и обнаружил в нем неприятную находку
В Приморье пропала группа туристов с детьми
В Приморье пропала группа туристов с детьми
«Фотографировать покойников допустимо»: священник о скандале с селфи на похоронах Юрия Шатунова
«Фотографировать покойников допустимо»: священник о скандале с селфи
Россия пригрозила НАТО «мясорубкой» при попытке забрать Калининград
Россия пригрозила НАТО «мясорубкой» при попытке забрать Калининград
Лариса Рубальская оправдалась за видео, унижающее Ирину Аллегрову
Лариса Рубальская оправдалась за видео, унижающее Ирину Аллегрову

Еще по теме

На альтернативные соревнования паралимпийцев заявились 263 спортсмена
Российских паралимпийцев не допустили до двух Олимпиад: спортсмены могут пропустить и зимние Игры-2018
Подготовка спортивных сборных команд России к Олимпиаде-2018 проходит согласно утвержденным планам
Российских параспортсменов не допустили до чемпионата Европы