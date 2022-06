Эти 4 игры будут доступны бесплатно по Games With Gold в июле

Вадим Карасев





Microsoft анонсировала список игр, которые получат бесплатно по программе Games With Gold в июле «золотые» подписчики сервиса Xbox Live. В том числе, игры по Games With Gold бесплатно доступны и подписчикам сервиса Game Pass Ultimate.

В июле игрокам предложат 4 проекта по Games With Gold:

Beasts of Maravilla Island: 1-31 июляRelicta: 16 июля — 15 августаThrillville: Off the Rails: 1-15 июляTorchlight: 16-31 июляWatch this video on YouTube