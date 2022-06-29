Юлия Ковальчук готова прощать мужу все
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Юлия Ковальчук готова прощать мужу все

Юлия Ковальчук готова прощать мужу все
Певица Юлия Ковальчук рассказала о проблемах в семье. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — одна из образцовых семейных пар шоу-бизнеса. Супруги живут вместе душа в душу около 15 лет, но, как и у всех, в семье не обходится без конфликтов. Артистка поделилась, как ей удается прекращать многочисленные ссоры с мужем. Ковальчук призналась, что ради мира в семье ей часто приходится задвигать подальше собственное мнение в спорном вопросе. «Любовь — это жертвы, счастье и грусть. Ты обязан во имя любви идти на определенные жертвы. Ты должен менять себя, немного прогибаться. Я говорю и про мужчин, и про детей, и про родителей. Для того, чтобы твоя любовь длилась максимально долго», — отметила 39-летняя певица. Звезда идет на это, потому что однажды сделала выбор — быть с любимым. И хочет как можно дольше находиться рядом с ним. «Никогда не думала о том, что это может быть путем к разводу. Абсолютно четко понимаю и представляю, каким должен быть мой старичок, с кем я хочу растить детей, какому мужчине доверяю и с кем могу быть спокойна и свободна. Я понимаю, что это только Леша», — сказала она в эфире RU.TV.
К тому же, не провоцируя ссор, она ограждает себя от лишних переживаний. «Я не знаю, как сложится наша жизнь, но факт остается фактом, поэтому даже в спорах, когда я понимаю, что накал страстей фантастический, всегда на чашу весов ставлю свое внутреннее состояние. Мне в данной ситуации гораздо проще отойти назад или попросить прощения, даже если не считаю, что не права», — добавила Ковальчук. Юлия также подчеркнула, что важно и понимание со стороны мужа. «Для того, чтоб костер разгорелся, в него надо подкидывать дровишек с разных сторон. Только тогда этот костер может гореть долго, сильнее или чуть слабее», — объяснила экс-солистка «Блестящих». Артистка рассказала и о плюсах своей позиции. «Счастливой семья будет только тогда, когда женщина приложит определенные усилия, а у мужчины выхода не остается — он поймет, что нет ничего лучше того, что есть у него дома. Обязательно разнообразьте сексуальную жизнь, сейчас есть столько всего, чтобы все это сделать, причем делайте не для того, чтобы порадовать себя, а для него. Он в ответ вас потом так порадует, что вы будете в тысячу раз благодарны самой себе», — заключила она.
# Шоу-бизнес Ковальчук Юлия
По материалам: z-aya

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