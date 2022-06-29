Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей шоу «Холостяк»
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Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей шоу «Холостяк»

Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей шоу «Холостяк»

В финале популярного телепроекта от ТНТ Димаш Адилет выбрал Соню Солманидину. Всем казалось, что на шоу сложилась гармоничная пара, но они, к сожалению, не смогли быть вместе после его завершения.

За сердце Димаша боролось несколько девушек, но отдал последнюю розу он Соне. Правда, Адилет долго сомневался, подходит ли ему она. «Прямо сейчас у меня нет решения. Думал над тем, чтобы не выбирать никого», — размышлял в финале он. Но инвестор все же решился и сделал ее победительницей.

Поклонницам телепроекта казалось, что пара постоянно проводила время вместе, но после съемок они разъехались в разные стороны. Так, Димаш отправился к семье в Казахстан, и было очевидно, что Соня не находилась рядом с ним. Слухи подтвердились, когда 27-летний миллионер появился на мероприятии и отрицательно ответил на вопрос ведущей, есть ли у него девушка.

Эта новость расстроила подписчиц холостяка. «Грустно, они были хорошей парой»; «Саша же ему сказал, даже если кого-то выберешь, это ни к чему не обязывает. Он просто сделал выбор как нужно было и все»; «Как говорят: не придумывайте любовь там, где ее нет. Димаш просто так не начнет отношения, он об этом много раз говорил», — поделились мнением фанатки.


Зрители переживают и о судьбе Александра Гранкова и его возлюбленной Яны Сапеты, которые также не афишировали в соцсетях их личную жизнь. Из-за этого многие предположили, что пара рассталась.

Однако фермер опроверг домыслы, добавив, что они просто не планируют жить вместе и не бывают рядом так часто, как хочется поклонницам программы. «Имея возможность жить каждому в своем пространстве, зачем объединять быт. Когда мне хочется побыть одному, еду в Москву, захожу в свою пустую квартиру с несколькими картинами и отдыхаю. Обычно уже к утру это пересыщается, и я с большим желанием возвращаюсь на ферму в бешенный круговорот животных, опилок, звуков и миллиона бытовых вопросов», — говорил Гранков.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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