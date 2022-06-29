«Какие изменения ждет закон о бухучете?»

Видеоинтервью 5 июля с заместителем председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Натальей Орловой

5 июля в 17:30 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с заместителем председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Натальей Алексеевной Орловой «Какие изменения ждет закон о бухучете?».

На базе Комитета Госдумы по бюджету и налогам впервые создан подкомитет по бухгалтерскому учету и аудиту. Особенностью его работы является обсуждение законопроектов с профессиональным сообществом. Главными задачами подкомитета стали облегчение работы среднего бизнеса, а также доработка закона о бухучете с прямым действием. Напомним, закон о бухгалтерском учете был принят в 2004 году, за это время многое поменялось в сфере цифровых и финансовых технологий, активно используется электронный документооборот. В связи с этим закон требует детальной проработки с внесением последующих изменений.

В ходе беседы речь пойдет о том:

- Какие стандарты в статистике и в бухучете требуют пересмотра, что поможет снизить «бумажное» давление на бизнес?

- Реально ли перевести весь документооборот в электронный формат, позволив компаниям и кредитным организациям экономить на содержании бумажных архивов?

- Какова вероятность того, что профессия бухгалтера вскоре исчезнет, а дебет с кредитом будет сводить искусственный интеллект?

- Какие предложения по смягчению внешнего санкционного давления Запада, снижению налогов, уменьшению административной нагрузки на бизнес прорабатываются в парламенте?

Для СМИ!

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