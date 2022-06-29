Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в октябре

Вадим Карасев

Не бывает важных и бесполезных людей. Каждый из нас важен по-своему, ведь у всех нас есть свое предназначение. Эксперты рассказали о том, зачем приходят в этот мир люди, рожденные в октябре.

После того, как вы узнаете свои кармические задачи, понимание своих целей придет гораздо быстрее. Так вы сможете более эффективно реализовывать себя и добиваться успехов в жизни. Ранее мы рассказывали про советы и практики для раскрытия внутреннего потенциала — они тоже будут крайне полезными для достижения счастья и понимания своего предназначения.

Умение отличать добро от зла

В прошлой жизни этим людям, скорее всего, пришлось встретить на своем пути много плохого. Теперь они, наоборот, должны быть уверены в том, что в нашем мире есть много хорошего. С ними часто будет происходить много разных ситуаций, в которых они будут видеть нечто прекрасное. Вселенная сталкивает их с теми, кто лишает их счастья, а потом с теми, кто это счастье им дарует, делая их радостными, успешными. Это должно научить октябрьских людей видеть во всем лишь хорошее.

Попытки научить этих людей прощать

Умение прощать в предыдущих воплощениях не было сильной стороной людей октября. Теперь они встречают на пути людей, которые по какой-то причине меняются в лучшую сторону. Это должно их уверить в том, что абсолютно все заслуживают прощения. Чем больше рожденные во второй месяц осени прощают людей, тем чаще окружающие прощают их самих.

Сохранение секретов

Вселенная очень хочет, чтобы октябрьские люди хранили секреты и не раскрывали чужие тайны ни перед кем. Такова их высшая задача, которую им следует выполнять безоговорочно на любом этапе своей жизни. Если они так не поступают, мироздание посылает им различного рода испытания.

Обретение навыков безусловной любви

В прошлых жизнях эти люди, скорее всего, часто разочаровывались в окружающих. Их душа помнит былые обиды прошлых воплощений, поэтому в текущей жизни люди октября очень недоверчивы. Вселенная очень хочет это исправить, дав им понять, что есть люди, которых стоит любить всегда. Это родственники, родители и в некоторых случаях вторая половинка. Мироздание направляет этих людей по определенному жизненному сценарию, который призван научить их ценить доброту и любовь.

Снятие чрезмерной требовательности к себе

Люди октября порой требуют от себя слишком многого. Они часто устают, переживают. Задачей этого воплощения для них является обретение спокойствия, умиротворения. Они это заслужили, так как все предыдущие воплощения для них были очень тяжелыми. Все подарки судьбы они не должны воспринимать как случайности или что-то, чего они не заслуживают. Все хорошее необходимо принимать и благодарить за это Вселенную.