Кошачий мир глазами японского фотографа Масаюки Оки (17 фото)
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Кошачий мир глазами японского фотографа Масаюки Оки (17 фото)

Утренний байкерЯпонского фотограф Масаюки Оки уже заглядывал к нам на сайт. Его работы всегда вызывают улыбку и позитив, поскольку его главными моделями являются котики. Фотографа можно легко назвать знатоком кошачьей души, ибо его работы очень красноречиво передают их харизму, боевой хулиганский характер и озорной нрав. Давайте поглядим, какие новые пушистики попали в его объектив.

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По материалам: триникси

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