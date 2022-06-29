Кошачий мир глазами японского фотографа Масаюки Оки (17 фото)
Сегодня, 12:45 Вадим КарасевЯпонского фотограф Масаюки Оки уже заглядывал к нам на сайт. Его работы всегда вызывают улыбку и позитив, поскольку его главными моделями являются котики. Фотографа можно легко назвать знатоком кошачьей души, ибо его работы очень красноречиво передают их харизму, боевой хулиганский характер и озорной нрав. Давайте поглядим, какие новые пушистики попали в его объектив.
Утренний байкер
Разминка шеи
Получай!
В цветах гортензии
Бандиты
Сила лапок
Рыбак
В паутинке
Травяной прыгун
Вас заметили
Привал
Разведка из кустов
Улыбочку!
Кошачья йога
Кусь
Игра с верёвкой
Усатик
По материалам: триникси