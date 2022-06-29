Кошачий мир глазами японского фотографа Масаюки Оки (17 фото)

Вадим Карасев

Японского фотограф Масаюки Оки уже заглядывал к нам на сайт. Его работы всегда вызывают улыбку и позитив, поскольку его главными моделями являются котики. Фотографа можно легко назвать знатоком кошачьей души, ибо его работы очень красноречиво передают их харизму, боевой хулиганский характер и озорной нрав. Давайте поглядим, какие новые пушистики попали в его объектив.Утренний байкерРазминка шеиПолучай!В цветах гортензииБандитыСила лапокРыбакВ паутинкеТравяной прыгунВас заметилиПривалРазведка из кустовУлыбочку!Кошачья йогаКусьИгра с верёвкойУсатик