Kotaku: низкое качество Skull and Bones не позволило провести тест, но игру выпустят в этом году
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Kotaku: низкое качество Skull and Bones не позволило провести тест, но игру выпустят в этом году

Kotaku: низкое качество Skull and Bones не позволило провести тест, но игру выпустят в этом году


Про Skull and Bones уже несколько лет ходят слухи, что с игрой большие проблемы. Появлялась информация от различных инсайдеров, что разработку Skull and Bones несколько раз пришлось перезапустить, у нее сменились многие руководители и произошли другие пертурбации, которые затягивают планируемую дату релиза проекта.

Издание Kotaku опубликовало сегодня материал, в котором говорит, что с игрой не все ладно даже сейчас, когда до ее релиза, если верить слухам, остаются считанные месяцы. В конце июня Ubisoft планировала провести закрытое тестирование Skull and Bones, но оно было отменено из-за неудовлетворительного качества проекта.

Несмотря на это, все еще в планах выпустить игру в этом году, сегодня появлялась информация, что дата релиза назначена на 8 ноября. При этом, как сообщает Kotaku, ранее разработчики рассчитывали выпустить игру в начале лета 2022 года, потом в сентябре, а теперь релиз назначен на ноябрь.

Разработка игры Skull and Bones длится уже около 8 лет, и издательство Ubisoft стремится выпустить проект в этом году из-за соглашений с властями Сингапура. Говорится, что Ubisoft Singapore заключила соглашение с властями города, по которому власти выделили субсидии студии, а она обязалась в ближайшие годы выпустить игру по оригинальной IP.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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