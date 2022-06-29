Курс доллара упал до 50 рублей

Вадим Карасев

Курс доллара упал до 50,53 рубля, курс евро снизился до 53,35 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 50 рублей впервые с мая 2015 года, следует из данных торговой площадки.

На момент написания новости доллар стоил 50,53 рубля (минус 1,24 процента). Курс евро снизился до 53,35 рубля (минус 1,02 процента).

В правительстве ранее заявили, что слишком крепкий рубль создает риски для экономики, в том числе с точки зрения доходов бюджета. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, адекватным может быть курс 70-80 рублей за доллар.

Он считает, что рубль должен снизиться до оптимального курса «как можно быстрее». Вице-премьер добавил, что правительству необходимо создать условия для развития, инвестиций и роста производства, а также заняться увеличением внутреннего спроса. Белоусов также заявил, что властями рассматривается переход к таргетированию рубля, а не инфляции — такая дискуссия «уже идет и на экспертном уровне».