Курс доллара упал до 50 рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Курс доллара упал до 50 рублей

Курс доллара упал до 50 рублейКурс доллара упал до 50,53 рубля, курс евро снизился до 53,35 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 50 рублей впервые с мая 2015 года, следует из данных торговой площадки.

На момент написания новости доллар стоил 50,53 рубля (минус 1,24 процента). Курс евро снизился до 53,35 рубля (минус 1,02 процента).

В правительстве ранее заявили, что слишком крепкий рубль создает риски для экономики, в том числе с точки зрения доходов бюджета. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, адекватным может быть курс 70-80 рублей за доллар.

Он считает, что рубль должен снизиться до оптимального курса «как можно быстрее». Вице-премьер добавил, что правительству необходимо создать условия для развития, инвестиций и роста производства, а также заняться увеличением внутреннего спроса. Белоусов также заявил, что властями рассматривается переход к таргетированию рубля, а не инфляции — такая дискуссия «уже идет и на экспертном уровне».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Курс доллара упал до 50 рублей
Курс доллара упал до 50 рублей
Пресняков: «Злопыхатели сделали свое дело: слова, что не Никита, а внук Пугачевой идет, ранили его»
Пресняков: «Злопыхатели сделали свое дело: слова, что не Никита, а
Какие нынче учебники по математике для первоклашек
Какие нынче учебники по математике для первоклашек
Трудности в общении у Близнецов, яркие события у Львов: гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака
Трудности в общении у Близнецов, яркие события у Львов: гороскоп на
CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку
CEO и финдиректор Compass Mining подали в отставку
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в октябре
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
Дом-2 интересует Кутузову гораздо больше, чем собственные дети
Дом-2 интересует Кутузову гораздо больше, чем собственные дети
Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей шоу «Холостяк»
Как быстро прошла любовь. Димаш Адилет расстался с победительницей
Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга
Таможня Аргентины изъяла более 2200 устройств для майнинга
Александр Масляков вернется в КВН после перенесенного ковида
Александр Масляков вернется в КВН после перенесенного ковида
Шесть знаков зодиака в июле 2022 года получат хорошую прибыль
Шесть знаков зодиака в июле 2022 года получат хорошую прибыль
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень странные дела" (30 фото)
Закадровые фотографии со съемок четвертого сезона сериала "Очень

Топ на сегодня

Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать, что у меня на душе»
Костенко о грудном сыне, лежащем под капельницей: «Не могу передать,
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
Госдума приняла поправку к законопроекту об иноагентах
«Математический велосипед» с двумя половинами колеса
«Математический велосипед» с двумя половинами колеса
Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке
Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Кости» Мэри Мара утонула в реке
Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая работала с Натальей Водяновой и Брэдом Питтом
Аккаунт недели. Инстаграм* фотографа Елизаветы Породиной, которая

Еще по теме

Курс евро на завтра упал на 1,5 рубля
ЦБ установил курс евро ниже 70 рублей впервые с ноября
Евро обновил минимум с начала года
Рубль укрепился на открытии торгов Московской биржи