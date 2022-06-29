Лунный календарь комнатных растений на июль 2022 года

Вадим Карасев

Лето — прекрасная пора для роста и развития растений. С лунным календарем начинающие любители комнатных цветов и профессиональные садоводы смогут выбрать оптимальное время для заботы о своих зеленых питомцах, вовремя пересадить разросшиеся цветы и не навредить им.

Летняя пора коварна: яркое солнце и высокие температуры могут быть губительны для роста комнатных цветов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку советы астрологов, чтобы самый жаркий летний месяц прошел удачно для растений. Благодаря правильному уходу любые растения окрепнут и наберутся сил, чтобы в холодный период радовать яркими цветами и крепкими стеблями.

Благоприятное время пересадки растений

1 июля: первый день июля пройдет под эгидой растущей Луны в созвездии Льва. Этот день подходит для пересадки неприхотливых растений. Пересадку осуществляют в вечернее время, когда наступит прохлада, не забывая об обильном поливе и внесении удобрений для развития корневой системы.

4, 5 июля: растущая Луна перемещается в созвездие Девы. Эти дни подходят для бережной пересадки и высадки новых цветов. Оба дня можно смело приобретать новые растения и пересаживать их в заранее подготовленную почву.

8, 9 июля: в эти дни под влиянием растущей в Скорпионе Луны пересадка растений не доставит особых хлопот. Также в эти дни можно смело заниматься черенкованием, чтобы получить новые побеги.

10, 11 июля: растущая Луна переходит в созвездие Стрельца. Это время нейтрально, а значит, пересадка растений возможна. Пересаживать стоит разросшиеся цветы, которым стало мало места в горшках.

14, 15 июля: Луна начинает убывать, перемещаясь в созвездие Водолея. Энергетика этих дней благоприятна для ухода за вьющимися растениями. Пересадка также не принесет вреда, если заранее размочить земляной ком и использовать метод перевалки.

21, 22 июля: пересадка растений под влиянием убывающей Луны в Тельце не навредит корням и побегам. В эти дни можно не только поухаживать за своими цветами, но и вырастить сад, привлекающий в дом богатство и процветание.

26, 27 июля: Луна продолжает убывать, и эти дни она проведет в созвездии Рака. Энергетика этих дней благоприятная не только для пересадки, но и для посадки новых растений. Их можно высаживать как семенами и луковицами, так и обрезать черенки для развития корневой системы.

28, 29 и 30 июля: убывающая Луна вновь переходит в созвездие Льва, и это время будет подходящим для заботы о растениях. Пересаживать цветы можно, но с оглядкой: рассаживать растения, набирающие бутоны не стоит, чтобы они не завяли.

Дни для ухода за растениями

2, 3 июля: рост Луны во Льве продолжается, однако эти пару дней стоит посвятить профилактике заболеваний. Своевременные меры уберегут растения от болезней и паразитов, а внесение минеральной подкормки благотворно скажется на развитии бутонов и новых побегов.

6, 7 июля: Луна набирается сил в созвездии Весов, и это время неблагоприятно для пересадки растений. В этот период важно обеспечить комнатным цветам оптимальный режим влажности и беречь хрупкие побеги от прямого попадания солнечных лучей.

12, 13 июля: Луна переходит в созвездие Козерога. Полнолуние 13 числа — опасное время для пересадки растений из-за вероятности занести инфекцию или навредить корневой системе. В эти дни цветы не тревожат и обеспечивают им минимальный уход: полив и опрыскивание теплой водой.

16, 17 и 18 июля: убывающая Луна в Рыбах — не время для работы с корнями комнатных цветов. В эти дни по возможности растения выносят на свежий воздух, затеняя их от прямых солнечных лучей.

19, 20 июля: Луна переходит в один из самых неплодородных Знаков. Энергетика созвездия Овна не предполагает активной работы в зимнем саду, однако на своих участках можно смело приступать к прополке сорняков и избавлению от вредителей.

23, 24 и 25 июля: Луна стареет в Близнецах, и это время предназначено для отдыха. Растения поливают по необходимости и притеняют, чтобы те не получили солнечных ожогов. В хорошую погоду цветы выставляют на балконы, позаботившись о том, чтобы на них не попадал прямой солнечный свет.

31 июля: стареющая Луна в деве — не время для активной работы с корнями комнатных растений. В эти дни можно заняться подготовкой почвы для будущей рассады, а также удобрить растения, которые готовятся к цветению.