Майнинговая фирма украинского бизнесмена откроет деятельность в США

Принадлежащая украинскому предпринимателю Сергею Троню майнинговая фирма White Rock Management объявила о развертывании своего первого предприятия по добыче криптовалют в США.

White Rock, in conjunction w/ NGON Solutions, has launched its 1st US bitcoin mining operation in Texas, reducing methane & CO2 emissions by capturing flare gas through environmentally friendly on-site mitigation & diverting the energy to produce bitcoin: https://t.co/XkurKtbLVP