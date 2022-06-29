Майнинговая фирма украинского бизнесмена откроет деятельность в США
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Майнинговая фирма украинского бизнесмена откроет деятельность в США

Майнинговая фирма украинского бизнесмена откроет деятельность в США


Принадлежащая украинскому предпринимателю Сергею Троню майнинговая фирма White Rock Management объявила о развертывании своего первого предприятия по добыче криптовалют в США.



Компания начнет деятельность в долине реки Бразос севернее Хьюстона в Техасе.


Первоначально майнинговые установки фирмы будут использовать электроэнергию, вырабатываемую от сжигания факельного газа. Партнером White Rock выступит энергетическая компания NGON.


Данные: White Rock.

"Предприятие в долине Бразос — первый из нескольких независимых от сети объектов, которые мы планируем запустить в Техасе. Они будут использовать сопутствующий природный газ из действующих нефтяных скважин, превращая отходы в надежный, не сетевой источник энергии. Начало деятельности в США укрепляет наши позиции как нового игрока в мировой индустрии добычи цифровых активов", — заявил CEO White Rock Энди Лонг.


Согласно пресс-релизу, компания со штаб-квартирой в Швейцарии управляет биткоин-фермами в Швеции с потребляемой мощностью 30 МВт. Предполагается, что после старта деятельности в США совокупный хешрейт White Rock превысит 1,6 EH/s. На момент написания показатель составляет 0,8 EH/s.


Поставщиком оборудования для фирмы выступает ведущий в отрасли производитель Bitmain.


"Мы находимся в режиме расширения, активно изучаем дополнительные места в Соединенных Штатах и ​​других регионах Северной Америки, Европы и Латинской Америки с благоприятной обстановкой в плане бизнеса и политики. Мы также ищем потенциальные возможности для сделок слияний и поглощений в майнинг-индустрии, поскольку текущая рыночная среда этому благоприятствует", — сказал Сергей Тронь.


Напомним, в 2021 году White Rock анонсировала открытие майнингового центра в Казахстане мощностью 100 МВт.

# Экономика майнинг, сша, новости
По материалам: ForkLog

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