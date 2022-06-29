Марк Кьюбан назвал условие завершения медвежьего рынка

Перенос фокуса на dapps и их создание за пределами финансов привлечет дополнительную аудиторию и остановит падение рынка цифровых активов. Такое мнение высказал миллиардер Марк Кьюбан.

Предприниматель предположил, что рынок пока еще не достиг «дешевых» цен.

«[Медвежий рынок] длится до тех пор, пока не появляется катализатор. Этим триггером могут стать dapps, или мы опустимся настолько низко, что люди скажут: ”К черту это, я куплю немного"», — заявил он.

Кьюбан пояснил, что на фоне разнообразия приложений, связанных с NFT и DeFi, появление dapp с фокусом на бизнес с высокой полезностью может привести к развороту рынка.

В качестве примера он предложил создание децентрализованной версии Quickbook — бухгалтерского ПО для малого бизнеса.

Кьюбан указал на низкую полезность присутствующих на рынке токенов. Для иллюстрации он рассмотрел SUSHI как «относительно дешевую» покупку с рыночной капитализацией в $215 млн.

«Вам платят, если вы являетесь поставщиком ликвидности, но кто будет покупать [токен] у вас? Причина?», — пояснил он.

Предприниматель спрогнозировал слияние различных протоколов и блокчейнов, что характерно «для каждой индустрии». Он выразил поддержку сценарию переноса приложений и сообществ, но допустил, что эта консолидирующая сеть должна обладать «идеями и причинами для использования».

Кьюбан заявил, что сейчас его интересуют DeFi-токены с компенсацией углеродного следа. Они упрощают процесс выполнения обязательств компаниями и обладают «потенциалом».

Напомним, предприниматель спрогнозировал исчезновение криптопроектов без «реальных перспектив».

Ранее Кьюбан предсказал крах блокчейн-проектов, копирующих то, что «есть у всех».

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.