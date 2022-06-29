Марк Кьюбан назвал условие завершения медвежьего рынка
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Марк Кьюбан назвал условие завершения медвежьего рынка

Марк Кьюбан назвал условие завершения медвежьего рынка


Перенос фокуса на dapps и их создание за пределами финансов привлечет дополнительную аудиторию и остановит падение рынка цифровых активов. Такое мнение высказал миллиардер Марк Кьюбан.



Предприниматель предположил, что рынок пока еще не достиг «дешевых» цен.


«[Медвежий рынок] длится до тех пор, пока не появляется катализатор. Этим триггером могут стать dapps, или мы опустимся настолько низко, что люди скажут: ”К черту это, я куплю немного"», — заявил он.


Кьюбан пояснил, что на фоне разнообразия приложений, связанных с NFT и DeFi, появление dapp с фокусом на бизнес с высокой полезностью может привести к развороту рынка.


В качестве примера он предложил создание децентрализованной версии Quickbook — бухгалтерского ПО для малого бизнеса.


Кьюбан указал на низкую полезность присутствующих на рынке токенов. Для иллюстрации он рассмотрел SUSHI как «относительно дешевую» покупку с рыночной капитализацией в $215 млн.


«Вам платят, если вы являетесь поставщиком ликвидности, но кто будет покупать [токен] у вас? Причина?», — пояснил он.


Предприниматель спрогнозировал слияние различных протоколов и блокчейнов, что характерно «для каждой индустрии». Он выразил поддержку сценарию переноса приложений и сообществ, но допустил, что эта консолидирующая сеть должна обладать «идеями и причинами для использования».


Кьюбан заявил, что сейчас его интересуют DeFi-токены с компенсацией углеродного следа. Они упрощают процесс выполнения обязательств компаниями и обладают «потенциалом».


Напомним, предприниматель спрогнозировал исчезновение криптопроектов без «реальных перспектив».


Ранее Кьюбан предсказал крах блокчейн-проектов, копирующих то, что «есть у всех».


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По материалам: ForkLog

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