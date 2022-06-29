Международный строительный чемпионат вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей"

Вадим Карасев

Международный строительный чемпионат, который пройдет в Казани 5–8 октября, присоединился к линейке проектов платформы "Россия – страна возможностей".

Об этом заявили организаторы. Чемпионат направлен на развитие технологического суверенитета строительной отрасли в России.

"Проведение II Чемпионата станет презентацией России как строительной державы, послужит решению стоящих перед нами задач и центром формирования эффективной производственной кооперации с деловыми партнерами и иностранными государствами в сфере строительства. Организуя такие площадки, как Международный строительный чемпионат, мы активно поддерживаем промышленное строительства – это инвестиции в Российскую экономику, новые рабочие места и налоговые выплаты в государственный бюджет", – рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Международный строительный чемпионат в этом году пройдет во второй раз. В первом чемпионате 2021 года в Сочи участие приняли 500 строителей и порядка 200 компаний. В 2022 году мероприятие состоится в столице Республики Татарстан – Казани. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин подтвердил, что подготовка идет полным ходом.

"Республика Татарстан имеет большой опыт в проведении крупных событий, связанных с популяризацией рабочих профессий. В 2019 году в Казани прошел VII национальный чемпионат WorldSkills. Кроме того, Татарстан, первый за последние 30 лет, построил новый город с нуля – Иннополис. Более того, по итогам мероприятия мы планируем внедрить на строительных проектах в Республике новые технологии, заявленные на чемпионате", - сказал Айзатуллин.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров подчеркнул, что присоединение Международного строительного чемпионата к платформе "Россия – страна возможностей" является важным событием.

"Спрос на высококлассных мастеров в сфере строительства будет только расти. Строительные специальности, по данным исследования ВЦИОМ, вошли в десятку самых престижных профессий и заняли 8-е место в рейтинге. Половина опрошенных россиян рассматривает для себя возможность работы в этой отрасли. Для реализации масштабных задач в сфере строительства сегодня нужны профессиональные кадры", - добавил Комиссаров.

Участниками мероприятия станут свыше тысячи человек, 20% из них - студенты. При этом призовой фонд чемпионата составляет 44,1 млн рублей, а призовой фонд "Студенческой лиги" – 11,7 млн рублей.