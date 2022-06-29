Милла Йовович о запрете абортов в США: "Много новорожденных будет найдено в мусорных баках"
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Милла Йовович о запрете абортов в США: "Много новорожденных будет найдено в мусорных баках"

Милла Йовович о запрете абортов в США: "Много новорожденных будет найдено в мусорных баках"

Актриса Милла Йовович высказалась об отмене в США конституционного права на аборт. 24 июня Верховный суд США отменил решение по делу "Роу против Уэйда" 1973 года: теперь каждый штат сам будет вырабатывать соответствующие нормы и регулировать этот вопрос. Многие звезды уже назвали закон "войной против женщин". Йовович тоже раскритиковала его и обрушилась с критикой на республиканцев.

Для всех цивилизованных людей, живущих в Америке, отмена решения по делу "Роу против Уэйда" абсолютно чудовищна. Это послание Республиканской партии: вы, ребята, ответственны за это дерьмо, это больше, чем я могу сказать о нашей жалкой Демократической партии и их борьбе, отсутствии воли и солидарности в чем бы то ни было. Респект республиканцам за то, что отняли у женщин права, которые были им даны 50 лет назад. Я надеюсь, вас никогда не обвинят в домогательствах по отношению к детям, которые станут результатом вашего белого, консерваторского и религиозного фундаментализма. Судя по всему, вы дойдете до запрета контрацепции и однополых браков.

Я содрогаюсь от мысли, как много новорожденных будет найдено в мусорных баках на протяжении следующего года, но вам, ребята, наплевать на детей. Большинство из вас — белые люди, сторонника Трампа, который "сделал Америку снова великой", вернув ее в состояние, удобное только вам. С консервативным белым мужчиной, который контролирует жизни женщин, цветных людей и представителей ЛГБТ+ сообщества,

— написала Йовович в инстаграме*.

У актрисы и ее супруга Пола Андерсона трое детей — 14-летняя Эва Габо, семилетняя Дашиэл Иден и двухлетняя Ошин Ларк Эллиот.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Елизавета Константинова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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