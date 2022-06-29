Минаев рассказал о ДТП Собчак в прошлом году
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Минаев рассказал о ДТП Собчак в прошлом году

Минаев рассказал о ДТП Собчак в прошлом году

Недавно Ксения Собчак презентовала очередной выпуск своей программы «Осторожно, Собчак», где рассказала о «главных площадках пропаганды» в Телеграмме. Ведущая упомянула в негативном ключе и Сергея Минаева, что очень тому не понравилось. И тогда он решил рассказать о своем сотрудничестве с Ксюшей.

В своем Телеграмм-канале редактор журнала Esquire Russia признался, что в свое время очень помог Ксюше замять скандал со смертельным ДТП. Напомним, что оно произошло в октябре прошлого года. Ксения Собчак попала в серьезное ДТП, когда ехала на элитном такси из Красной поляны в аэропорт. Виновником стал водитель ее такси, в результате аварии погибла молодая женщина, а еще двое (водитель и пассажир встречного авто) получили серьезные травмы. Сама Ксюша не пострадала.

Хоть ведущая и не находилась за рулем, сама получила пусть и несерьезные, но все же травмы, а также проходила курс лечения уже в столице, именно ее обвинили в ДТП. По мнению пользователей сети, это Ксения спешила в аэропорт и подгоняла водителя. По этой причине он превысил скорость и пошел на опасный обгон. И сколько бы Собчак тогда не уверяла, что в это время была занята своими делами, абсолютно никуда не опаздывала, а значит, никого не подгоняла, ей не верили.



Сергею не понравилось, что Собчак в своей программе про «страшную секту владельцев телеграмм-сеток» обставила все так, будто это он предоставил для ее расследования какие-то факты, дал комментарии, озвучил цифры, еще и взял «комиссию». Но, по словам Минаева, такого не было, и это прекрасно известно обеим сторонам.

В ответ Сергей решил рассказать об одном интересном эпизоде взаимодействия с менеджером Ксении Собчак. Когда произошла та самая авария, о которой упоминалось выше, именно сотрудник Ксюши звонил Минаеву и умолял его помочь заблокировать информацию о смертельном ДТП. Тогда Сергей обзвонил всех телеграмм-посредников с единственной просьбой, и справился с этим хорошо. Во всяком случае, об аварии посудачили и быстро забыли. История, к слову, не обросла новыми фактами, ее грамотно замяли.


Получается, что именно Сергей Минаев помог Собчак сохранить свою репутацию, но она то ли забыла, то ли не оценила.

«Так с себя бы и начали», - обратился Минаев к Ксении.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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