Могила Шатунова

Звезда 90-х годов Юрий Шатунов неожиданно скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Похороны прошли в 3 этапа: 26 июня с артистом могли попрощаться все желающие, 27 июня – только близкие друзья и родственники, после чего тело отправили на кремацию, 28 июня – захоронение части праха. В Германии вдова Шатунова развеет оставшуюся часть праха над озером в Баварии, где Юрий любил проводить время.

27 и 28 июня церемонии проходили в закрытом формате. Чтобы поклонники и журналисты не смогли и близко подойти к скорбящим родственникам, территория была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. По имеющейся информации, было около 94 полицейских. Кроме того, присутствовали работники ГИБДД и МВД, которые не подпускали людей к ограждениям ближе, чем на 50 метров.

Зал был украшен тысячами белых роз, что очень символично, ведь один из самых известных хитов артиста называется «Белые розы». Ее, к слову, поклонники и напевали в толпе, пока ждали своей очереди зайти в траурный зал. По примерным подсчетам, с Шатуновым пришло попрощаться около 16 тысяч человек.





В похоронной процессии 28 июня принимали участие только члены семьи и самые близкие друзья. Территория Троекуровского кладбища была оцеплена правоохранительными органами. Поклонники и остальные желающие могли подойти к могиле только по завершении официальной части – после 15:00, когда родные покинули место захоронения. К слову, ни вдова, ни дети свои комментарии журналистам не дают, на их вопросы не отвечают и всячески избегают общения. В скором времени, они улетят обратно в Германию.

Так как Юрий не имел званий, бесплатное место на Троекуровском кладбище для него получить не смогли. Друзья собрали деньги в размере 3,7 млн. рублей за участок земли. Большую сумму, по слухам, пожертвовал Игорь Крутой.

Могила Юрия самая простая, если не считать тысячи белых роз. Говорят, что кто-то закупил целый грузовик этих цветов и бесплатно раздавал всем желающим возложить их к гробу любимого артиста.





На месте захоронения установлен деревянный крест, на котором прибита икона Богоматери. Рядом – большие портреты улыбающегося артиста, табличка с именем и датами жизни. На могиле большими букетами лежат белые розы, по периметру участка – белые и красные розы в больших емкостях.

Напомним, что Юрий Шатунов умер 23 июня в машине скорой помощи. Его не успели довезти в больницу, где могли оказать помощь. Ходят слухи, что проблемы с сердцем достались артисту по наследству от матери, которая умерла от острой сердечной недостаточности в 29 лет. Сам исполнитель никогда не проходил серьезного обследования и не придерживался здорового образа жизни, считая, что конец все-равно у всех одинаковый.