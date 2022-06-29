На Аллу Пугачеву готовится компромат
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На Аллу Пугачеву готовится компромат

На Аллу Пугачеву готовится компромат
За певицей Аллой Пугачевой немало грешков, считает журналист Красовский.    Журналист Антон Красовский припомнил певице о ее счетах в казино. Телеведущий Юрий Николаев признался, что недавно общался с Аллой Пугачевой. Исполнительница хита «Позови меня с собой» уже четыре месяца живет в Израиле. Ее муж Максим Галкин на своих концертах и в соцсетях негативно высказывается о руководстве родной страны. Юморист может попасть под следствие по делу о распространении фейков в отношении российской армии. Пугачева решила защитить супруга. Народная артистка СССР пообещала, что если на него заведут уголовное дело, то и она «начнет говорить». Директор вещания на русском языке телеканала RT отреагировал на эту угрозу. Журналист в беседе с Юрием Николаевым заявил, что у него есть компромат на поп-звезду.
«Алла Борисовна, насколько я понимаю, высказалась однажды. Мол, «Если вы продолжите Максима мочить, я всё расскажу». Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть что рассказать про нее, если что», — сказал Красовский в программе «Антонимы». 46-летний интервьюер припомнил певице ее страсть к азартным играм. По словам Антона, Пугачева однажды попросила у представителя власти деньги на свой юбилей, однако тот показал ее счета в казино. Бывший ведущий программы «Утренняя почта» отметил, что поддерживает связь с уехавшей в Израиль артисткой. «Я ей позвонил на день рождения в апреле, мы очень мило поговорили. Она сказала: «Вот я вернусь, и мы обязательно отпразднуем». Тогда еще была мысль вернуться», — сообщил Юрий Николаев. 73-летний телеведущий сказал, что ему не нравится презрение, которое теперь демонстрирует по отношению к России Максим Галкин. Николаев призвал Пугачеву не поступать по примеру своего мужа. «Вряд ли Алла найдет такую страну, которая была просто очарована ею, в которой носили на руках, делали всё возможное, всё, что она хотела, на самых разных уровнях», — высказал мнение Юрий Александрович.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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